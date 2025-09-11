В Астрахани осужденные по «собачьему делу» сотрудники приюта отправлены в ИК

В Астрахани вступил в силу приговор, вынесенный Ленинским райсудом в марте этого года фактическому владельцу ООО «ЭКОприют», экс-депутату гордумы Андрею Невлюдову (был членом муниципального собрания с 2017 по 2020 годы), директору приюта Валерию Кущенко и главному ветеринару Валентине Козновой. Они признаны виновными в мошенничестве при вакцинации животных на 64,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

В феврале 2023 года СУ СКР по Астраханской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Невлюдова. По версии следствия, в декабре 2021 года между региональной службой ветеринарии и управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани было заключено соглашение о выплатах для отлова, содержания, лечения и стерилизацию бездомных собак, а также последующий их возврат на улицы. В 2022 году были заключены 12 контрактов с ООО «Экоприют». Позже представители приюта и чиновники, зная о неисполнении обязательств, подписали акты о якобы выполненных услугах.

В ноябре 2022 года в Астрахани на скотомогильнике нашли около 60 трупов собак с бирками «ЭКОприюта». Ранее на территории приюта были зафиксированы вспышки бешенства и чумки.

ООО «ЭКОприют» зарегистрировано в Астрахани в марте 2020 года. Изначально учредителями числились Яна Ершова, Андрей Поляков (до 2023 года) и Дмитрий Давыденков (до 2021 года). Директором приюта на момент открытия был Дмитрий Сажнев, а в июле 2021 года его сменил Валерий Кущенко. С июля 2023 года юрлицом руководит Михаил Иванов, ему же принадлежит 60% уставного капитала (15 тыс. руб.). Последний раз выручка приюта была зафиксирована в 2022 году — 52 млн руб., а прибыль в 2021 году — 110 тыс. руб. За 2023-й и 2024 год общество не имело доходов. В роли поставщика «ЭКОприют» участвовал 24 раза, стоимость контрактов составляла 73 млн руб. Основной заказчик — управление по коммунальному хозяйству и благоустройству мэрии Астрахани (13 закупок на 49,3 млн руб.).

В марте этого года суд подтвердил, что фигуранты более года нарушали условия контрактов. Бенефициар Невлюдов легализовал похищенные средства через финансовые операции. Директор Кущенко допускал лишение собак питания, воды и ветеринарной помощи, что привело к гибели более 300 животных с августа 2021 по декабрь 2022 года.

Подсудимым назначены наказания: девять (Невлюдов), пять (Кущенко) и четыре года (Кознова) лишения свободы в колонии общего режима. С них также взыскан ущерб в размере более 64,5 млн руб. Ранее Астраханский областной суд отклонил апелляционные жалобы фигурантов.

Нина Шевченко