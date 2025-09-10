В Энгельсе намерены продать за 447 млн имущество обанкротившейся «Тролзы»

В Энгельсе намерены распродать основные активы троллейбусного завода ЗАО «Тролза». Ранее он стал банкротом. Опубликованное на портале «Федресурс» решение о продаже движимого и недвижимого имущества приняли в ходе заседания комитета кредиторов, которое состоялось в начале этого месяца.

Имущество ЗАО «Тролза» оценили в 447 млн руб. Речь идет о 77 объектах, некоторые из которых обременены залогом в пользу АО «Берг», праве аренды на три земельных участка, 1,3 тыс. различных предметах, деталях и запчастях, а также 460 наименованиях разного рода имущества. Товарный знак хотят продать за 133 тыс. руб. Отдельно на торги собираются выставить за 3,67 млн руб. светло-зеленый автобус «Тролза-5250» 2010 года выпуска.

Арбитражный суд Саратовской области постановил признать ЗАО «Тролза» банкротом 19 декабря позапрошлого года. Конкурсным управляющим назначили Павла Гарина. Срок конкурсного производства в отношении завода продлили до 19 декабря 2025 года.

Павел Фролов