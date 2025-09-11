Прокуратура запросила 9,9 лет виновным в отравлении метиловым спиртом в Пензе

В Красноглинском районном суде Самары начались прения по делу о поддельном алкогольном напитке «Мистер Сидр», который в 2023 году привел к гибели 50 человек в разных регионах России, в том числе в Пензенской области. Перед судом предстали производитель Анар Гусейнов и поставщик спирта Артем Айрапетян. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ за производство и продажу опасной продукции, что привело к массовой гибели людей, сообщил «Ъ-Волга».

В июне 2023 года в Пензе три девушки были госпитализированы с признаками отравления после употребления алкоголя. Две из них — несовершеннолетние. После этого из магазинов облцентра изъяли более 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и 1,7 тыс. литров сидра. В том же месяце стало известно, что несколько десятков человек отравились сидром в Приволжском федеральном округе. В Ульяновской области погибли 18 человек, госпитализированы 51. Причиной стало наличие метилового спирта в напитке «Мистер Сидр».

Прокуратура запросила для обоих обвиняемых девять лет и девять месяцев лишения свободы. Родственники погибших требуют компенсацию от 1 до 5 млн руб. Следствие установило, что Артем Айрапетян купил на черном рынке около 4 тыс. литров метилового спирта, похищенного полицейским со склада ГУ МВД России по Самарской области. Этот спирт был добавлен в фруктовый сок для производства напитков под брендами «Мистер Сидр» и «Лето сидр», что привело к гибели 50 человек и отравлению более 60.

Производственная площадка находилась в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области и принадлежала ООО «Анди». Компания, зарегистрированная в ноябре 2021 года, занималась производством сидров и плодовых вин. Директором все еще числится Рафик Мударисов. Выручка за 2022 год составила 9,3 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб. В отношении «Анди» возбуждено 18 исполнительных производств на сумму около 2,9 млн руб.

Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину и принесли извинения родным и близким погибших. Суд огласит приговор 22 сентября.

