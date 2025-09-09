Водооборотные средства

Управление мелиорации по Волгоградской области Минсельхоза РФ и московское ООО «Альянс-Строй» заключили контракты на реконструкцию Городищенской оросительной системы. Проект, призванный решить проблему нехватки воды для местных аграриев, стал продолжением конфликта между фермерами и «Волгоградмелиоводхозом», который в феврале 2024 года привел к сносу насосной станции и угрозе банкротства фермерских хозяйств. На данный момент «Альянс-Строй» уже исполняет подряды для Минсельхоза РФ и Астраханской области почти на 2,5 млрд. Теперь портфель обязательств компании с оборотом менее 500 млн руб. пополнился еще двумя контрактами на 4,3 млрд руб.

Городищенская оросительная система построена в 1973 году

ООО «Альянс-Строй» из Лефортовского района Москвы и управление мелиорации по Волгоградской области Минсельхоза РФ подписали два контракта на ремонт оросительной системы в Городищенском районе. Стоимость работ составит 4,3 млрд руб. Проект направлен на решение проблемы нехватки воды, которая в прошлом году вызвала острую обеспокоенность среди местных фермеров.

Городищенская оросительная система работает с 1973 года. Ее длина составляет 65 километров. Система поднимает воду из водохранилища на 120 метров. Это помогает поливать поля в засушливых степных районах левобережья. Система обеспечивает водой около 15 тыс. га земли.

С 2021 года фермеры левобережья Волгоградской области конфликтуют с «Волгоградмелиоводхозом» из-за высоких, по их мнению, тарифов на воду для полива, что привело к массовым задержкам платежей. К февралю 2024 года ситуация резко обострилась: организация снеса одну из насосных станций, что, по утверждениям аграриев, угрожало орошению более 100 га овощных полей. Власти сочли действия законными, а жалобы фермеров — попыткой снизить финансовую нагрузку.

В марте 2024 года аграрии Городищенского района заявили, что начавшаяся реконструкция оросительной системы приведет к банкротству хозяйств. Из-за ремонта одного из двух трубопроводов мощность системы упала наполовину, что создавало риски полного прекращения подачи воды в случае аварии. Замдиректора «Волгоградмелиоводхоза» Дмитрий Семененко признал часть претензий, но пообещал обеспечить полив и сообщил, что реконструкция продлится до 2030 года. Он также объяснил отсутствие договоров отсутствием утвержденных тарифов.

К июню 2024 года некоторые овощеводы, не выдержав давления, были вынуждены прекратить посевы. Аграрии обратились к губернатору, в Генпрокуратуру и администрацию президента, предупреждая о угрозе сокращения производства овощей в одном из ключевых для страны районов. Убытки некоторых хозяйств оценивались в 10 млн руб.

Тогдашний директор «Волгоградмелиоводхоза» Евгений Горитько объяснял порталу V1.RU, что проблема не в подаче воды (насосы работают с избыточной мощностью), а в том, что фермеры не соблюдают договоренности: не подают своевременные заявки и забирают воду неравномерно, из-за чего она не доходит до всех. Администрация района подтвердила восстановление подачи воды в канал после реконструкционных работ.

В 2025 году «Волгоградмелиоводхоз» предпринял несколько попыток провести тендеры на реконструкцию системы. Два аукциона на общую сумму 2,6 млрд руб. были отменены заказчиком. В июле был объявлен новый тендер на 1,8 млрд руб., но один из участников подал жалобу в ФАС, усмотрев в требованиях заказчика ограничение конкуренции. Однако антимонопольная служба признала жалобу необоснованной.

В итоге в прошлом месяце конкурс состоялся, подряд выиграло московское ООО «Альянс-Строй». Контракт стоимостью 1,8 млрд руб. был заключен с компанией 26 августа. Теперь до конца октября 2027 года фирме предстоит заменить две нитки трубопровода диаметром 2,14 тыс. мм протяженностью 5,7 км, четыре нитки диаметром 1,62 тыс. мм протяженностью 1,9 км, две нитки диаметром 1,02 тыс. мм протяженностью около 1 км, водосбросные трубопроводы и температурно-осадочные компенсаторные узлы.

Зарегистрированное в Москве ООО «Альянс Строй» работает в сфере строительно-монтажных работ с 2013 года под управлением генерального директора Данияра Салхенова. Ему же принадлежит 70% доли компании; еще 30% владеет Рафаэль Мухамбеталиев. Численность сотрудников сократилась с 39 человек в 2022 году до 26 в 2024-м. Выручка компании в 2024 году выросла на 43% — до 438,8 млн руб., но чистая прибыль снизилась на 34% — до 4,5 млн руб., а рентабельность составила 1%. Компания по преимуществу работает за счет заемных средств. Всего фирма заключила 56 госконтрактов на 2,9 млрд руб., ряд из которых исполняет и сейчас.

Несмотря на московскую регистрацию, «Альянс-Строй» зачастую работает на Юге России. В сентябре 2024 года управление мелиорации по Ингушетии Минсельхоза РФ отдало компании подряды общей стоимостью почти 1 млрд руб. на реконструкцию дюкера № 2 на Алхан-Чуртском канале в ингушском селе Барсуки, а также на третий этап реконструкции самого канала. В минувшем июле «Альянс-Строй» согласился за 127 млн руб. реконструировать Каспийскую обводнительно-оросительную систему в Лаганском районе Калмыкии до конца следующего года. До начала 2026 года компании предстоит завершить расчистку двух каналов в Палласовском и Светлоярском районах Волгоградской области и пруда Рычан в Астраханской, а также капитально отремонтировать городскую поликлинику № 2 в Астрахани и Красноярскую районную больницу в регионе.

Еще один тендер с начальной максимальной ценой 2,55 млрд руб. «Волгоградмелиоводхоз» объявил 22 июля. Согласно техническому заданию, исполнителю требуется провести техническое обновление насосной станции в Ерзовке Городищенского района: заменить старые насосы, двигатели, трубы, задвижки, краны и систему электроснабжения на новые и современные. Также подрядчику предстоит автоматизировать управление всем оборудованием и установить новые системы контроля, включая счетчики воды. Помимо этого, победитель аукциона должен капитально отремонтировать здание ГНС № 1: утеплить фасады и выполнить их отделку, заменить кровлю, окна, двери, сделать полную внутреннюю перепланировку и отделку помещений, заменить все инженерные системы внутри, включая отопление, водоснабжение, канализацию и вентиляцию.

В конце августа конкурс завершился, победителем было вновь объявлено ООО «Альянс-Строй». В сентябре компания и заказчик подписали контракт стоимостью 2,4 млрд руб. Его предприятию нужно исполнить до конца ноября 2028 года.

Нина Шевченко