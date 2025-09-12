«Астра+» достроит детский сад-ясли на Агурина в Ахтубинске за 77 млн рублей

Компания «Астра+» подписала контракт с управлением капительного строительства Астраханской области на строительство детского сада-ясли на ул. Агурина в Ахтубинске. Фирма за 77,23 млн руб. завершит работы, которые не доделало ООО «Италбетон».

Детсад-ясли на 120 мест начали возводить в августе 2022 года в рамках нацпроекта «Демография». Тогда на проект выделили 170 млн руб. Изначально планировалось ввести объект в эксплуатацию к концу того же года. Однако волгоградский подрядчик «Италбетон» регулярно сдвигал сроки, и в ноябре 2022 года сдача объекта была перенесена на сентябрь 2023 года. В марте 2024 года новый срок был установлен на 31 мая 2024 года, а в апреле стоимость контракта увеличилась до 221 млн руб. УКС пять раз начисляла компании штрафы на общую сумму порядка 25 млн руб., из которых четыре — за нарушение графика работ. После введенных санкций «Италбетон» должен был увеличить количество рабочих на строительной площадке, но к концу мая 2024 года там по-прежнему трудились не более 10-15 человек.

ООО «Италбетон» зарегистрировано в Волжском Волгоградской области в 2014 году. Компания специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Фирмой владеет Джакомо Камоирано – он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Волгоградской области в 2019 году. Господину Камоирано также принадлежит ООО «Лантерн», основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также предприниматель числится директором ООО «Технополис», которое специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. За 2024 год «Италбетон» понес убытки на 65 млн руб. при обороте 307 млн руб. Последняя прибыль была зафиксирована в 2022 году – 229 тыс. руб. В отношении организации открыто семь исполнительных производств на сумму 1,7 млн руб. «Италбетон» заключал контракты только с двумя заказчиками: с УКС Астраханской области на общую сумму 441,4 млн руб. и с ФКУ Исправительная колония-26 УФСИН России по Волгоградской области на сумму 33,8 млн руб.

В конце декабря прошлого года УКС уведомило руководство «Италбетона» о расторжении контракта в одностороннем порядке. В январе 2025 года «Италбетон» подал иск в Арбитражный суд Астраханской области, требуя признать действия заказчика незаконными. Однако суд встал на сторону заказчика, признав нарушения сроков достаточным основанием.

На момент расторжения контракта готовность объекта составляла 62%. Из выделенных 221 млн руб. подрядчик выполнил работы на 149 млн руб. Фактически оплачено 215 млн руб.

ООО «Астра+» предстоит закончить строительство за месяц — до 30 октября этого года.

ООО «Астра+» учреждено в Астрахани в январе 2017 года. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. С марта этого года ей руководит Рамиль Ажбаев, который также является владельцем строительной компании «Альфа+». ООО «Астра+» принадлежит Рамилю Уразову. По итогам 2024 года юрлицо заработало 202 тыс. руб. при обороте 326 млн руб. Стоимость активов составила 25 млн руб., дебиторская задолженность — 142 млн руб., кредиторская — 119 млн руб. Фирма участвовала в 97 государственных закупках на общую сумму 1,25 млрд руб. Среди основных закзчиков (заказчиков): ОЭЗ «Лотос» (508,2 млн руб.), управление капстроительства Астраханской области (158,7 млн руб.), МКУ «Управление ЖКХ» (109,4 млн руб.).

