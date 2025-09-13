Прокурором Дергачевского района Саратовской области стал Павел Жаворонков
Должность прокурора Дергачевского района Саратовской области занял старший советник юстиции Павел Жаворонков. Он назначен приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова от 12 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Павел Жаворонков приступил к службе в органах прокуратуры в октябре 2003 года. Он начинал с работы следователем прокуратуры Димитровграда Ульяновской области. В мае 2006 года занял должность следователя Вольской межрайонной прокуратуры в Саратовской области. Далее Павел Жаворонков был помощником Вольского межрайонного прокурора, помощником прокурора г. Балаково, зампрокурора Советского района, зампрокурора Калининского района. До настоящего назначения, с декабря 2020 года, он замещал должность прокурора Калининского района.
У Павла Жаворонкова есть высшее юридическое образование. У него имеются награды в виде знака отличия «За верность закону» II степени и юбилейной медали «300 лет прокуратуре России».