Газпром взыскал с владельца астраханской ТЭЦ в АЦКК 20 млн руб. за газ

Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил исковое заявление ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (входит в ПАО «Газпром») к местной компании ООО «Теплоресурс» о взыскании задолженности за поставленный газ и неустойки. Общая сумма взыскания, с учетом госпошлины, составила более 19,7 млн руб.

Зарегистрированное в 2024 году в Астрахани на ул. Мосина, 1 ООО «Теплоресурс» с ноября прошлого года выполняет функции бывшей теплоэнергоцентраль «Северная», которая в феврале прошлого года была признана банкротом из-за задолженности кредиторам 566 млн руб. ТЭЦ с 1961 года обслуживало три микрорайона Трусовского района. Предприятие функционировало на мощностях ОАО «Астраханбумпром», ликвидированного в 2008 году. С 2009 года собственником ТЭЦ был Московский индустриальный банк. Единственным учредителем ООО «Теплоресурс» выступает юридическое лицо — ООО «Рыбак 2015», владеющее 100% долей уставного капитала в размере 10 тысяч руб. Компания не имеет филиалов или представительств. С июня 2025 года пост директора «Теплоресурса» занимает Руслан Лукпанов. Средняя численность сотрудников на предприятии — семь человек. По итогам 2024 года убытки юрлица составили 22 млн руб. при обороте 41,3 млн руб. Себестоимость продаж — 62 млн руб. Рентабельность по чистой прибыли отрицательная (-53%), что значительно ниже среднего показателя по отрасли (-5%). По объему выручки компания занимает 14-е место в Астраханской области и 2895-е в России. Юридическая активность ООО «Теплоресурс» включает 28 арбитражных дел общей суммой 152 млн руб., из которых 14 дел на 136 млн руб. находятся в производстве. Основная категория споров связана с энергоснабжением и коммунальными услугами, где компания преимущественно выступает ответчиком. Завершено 14 дел на сумму 15,7 млн руб. Компания связана с одним юридическим лицом — ООО «Энергогарант», которое занимается торговлей теплом, — через учредителя и юридический адрес. С декабря прошлого года «Теплоресурс» 22 раза выступал участником государственных закупок, из которых выиграл 21 контракт на общую сумму 17 млн руб. Семь раз компания была заказчиком и подписала контракты на 8,3 млн руб.

Долг возник из-за неоплаты поставок газа в январе 2025 года. По договору от 13 декабря 2024 года, «Газпром межрегионгаз» поставил «Теплоресурсу» 19,099 млн кубометров газа на 19,099 млн руб. Документы были подписаны без возражений, но «Теплоресурс» не оплатил долг до 25 февраля 2025 года. За нарушение сроков оплаты начислена пеня 227,3 тыс. руб. за период с 26 февраля по 14 марта 2025 года. Если задолженность не будет погашена, ставка пени будет расти: вначале 1/300, затем 1/170, и, наконец, 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

ООО «Теплоресурс» в судебном заседании участия не приняло, несмотря на надлежащее извещение. Компания не представила никаких письменных возражений против иска и не оспорила факт поставки газа и наличия задолженности. Также ответчик не предоставил доказательств оплаты.

В результате 8 сентября суд удовлетворил иск в полной мере, взыскав с должника 19 млн. руб., пеню и госпошлину.

Нина Шевченко