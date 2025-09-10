Волгоградец за онлайн-бонусы получил от детей «нюдсы» и 17 лет строгого режима

Приговор 44-летнему волгоградцу Роману Сиротину, осужденному за склонение детей в онлайн-игре к передаче интимных фотографий, оставлен в силе. Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.

Сиротин зарегистрировался в популярной среди несовершеннолетних онлайн-игре, выдавая себя за подростка. Он предлагал другим игрокам внутриигровые бонусы в обмен на интимные фотографии. Тем, кто соглашался, Сиротин давал подробные инструкции по изготовлению качественных снимков.

Жертвами преступника стали дети в возрасте от 6 до 10 лет. На переписку одного из потерпевших обратила внимание мать. Она заметила изменения в поведении ребёнка и обнаружила в его телефоне интимные фотографии, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Волгоградский областной суд квалифицировал произошедшее как насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ч. 5 ст. 132 УК РФ); изготовление и оборот порнографических материалов с участием лиц, не достигших 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 242.1 УК РФ) и использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов (ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Сиротин получил 17 лет строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений — осужденный отправится в колонию.

Никита Маркелов