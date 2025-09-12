Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обновлена регулирующая деятельность саратовского заказника нормативная база

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об обновлении нормативной базы, которая регулирует деятельность природного зоологического заказника «Центральный». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Созданный в 2022 году заказник, где обитают олени, норки, косули, кабаны, редкие животные и птицы из Красной книги, занимает порядка 35 тыс. га в долине Волги. Он расположен в границах Марксовского, Энгельсского и Воскресенского районов.

Наличие особого статуса позволило существенно увеличить численность животных на территории заказника. Так, если в 2022 году там обитали 132 косули, то в этом году их насчитали уже 235. Количество оленей выросло с 98 до 189 особей. Куниц стало в 5,5 раза больше, ондатр — в 4,8 раза.

Павел Фролов