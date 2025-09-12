МКУ «Администрация кладбищ» в Саратове возглавил Юрий Иванов

Юрий Иванов возглавил МКУ мэрии Саратова «Администрация кладбищ». Он стал директором 10 сентября, следует из данных ЕГРЮЛ.

7 августа 2025 года в Саратове и МУП «Ритуал» и «Администрация кладбищ» остались без руководства. Должности покинули Александр Булгаков и Александра Умирова. Мэрия объяснила, что к ним были вопросы по хозяйственной деятельности и обслуживанию населения.

8 августа новым руководителем «Ритуала» стал чиновник из Кировского района Александр Балашов.

Никита Маркелов