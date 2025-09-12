Ликеро-водочный завод под Саратовом предлагают купить за 200 млн рублей

В Саратовской области выставили на продажу ликеро-водочный завод. За объект, расположенный на участке площадью 9,6 тыс. кв. м в селе Балтай, просят 200 млн руб.

Общая площадь производственных помещений — 4 тыс. кв. м. Цеха включают одну линию розлива водки и две линии розлива негазированных и газированных напитков.

По информации продавца, завод основан в 1996 году, выпускал семь сортов водки. Он уточнил, что приобрести предприятие можно как «готовый бизнес» или как комплекс зданий.

Павел Фролов