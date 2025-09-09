Самарец по заданию Украины привез в Саратов оружие и получил 19 лет колонии

Саратовский областной суд вынес приговор 46-летнему Евгению Дубскому из Самарской области по делу о государственной измене (ст. 222 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.5 п.п.а,в ст. 275 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приговор вынесла судья Светлана Гоголева.

С октября по ноябрь 2023 года Дубский передал схему оборонного предприятия и данные о сотрудниках украинским спецслужбам, установил суд. В феврале 2024 года он следил за командованием воинской части в регионе по заданию куратора из Украины. В июне 2024 года Дубский перевез оружие и боеприпасы из Новороссийска в Саратовскую область для продажи.

В Энгельсе его задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил фигуранта к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничил свободу на 1 год и 6 месяцев.

Никита Маркелов