В Волгограде инженер Метроэлектротранса пойдет под суд за аферу с троллейбусами

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит в отношении главного инженера ООО МУП «Метроэлектротранс» Антона Шитова уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при обновлении троллейбусного парка (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно релизу, Антон Шитов в рамках госконтракта на поставку 56 троллейбусов с функцией автономного хода подписал акты о приемке транспорта с мощностью электродвигателей 150 кВт. При этом техзадание предусматривало мощность электродвигателей 170-180 кВт.

В оформленном Антоном Шитовым задним числом дополнительном соглашении к контракту он заменил параметры мощности закупаемых троллейбусов с «170-180 кВт» на «не превышает 195 кВт». Разница в цене между оплаченными и поставленными транспортными средствами составила 8,5 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов