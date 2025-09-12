Фирма из Подмосковья возместит астраханскому муниципалитету убытки в 324 тыс.

ООО «Мостдорстрой-сервис» (МДС-сервис) заплатит 323,7 тыс. руб. администрации Приволжского района Астраханской области за причиненные убытки при исполнении госконтракта. Спор начался в декабре прошлого года по иску прокуратуры региона.

ООО «Мостдорстрой-сервис» учреждено в Ногинске Московской области в январе 2022 года. Фирма работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Компанией руководит Артем Фомушкин, ему же принадлежит 50% (10 тыс. руб.) уставного капитала. Совладелец — Евгений Мигулин. Среднесписочная численность сотрудников «МДС-сервис» по итогам 2024 года — два человека. За прошлый год юрлицо заработало 12 млн руб. при обороте 242 млн руб., а стоимость активов составила 17 млн руб. Годом ранее выручка компании была на 551% меньше — 37 млн руб., чистая прибыль составляла всего 3,2 млн руб., а стоимость фирмы — 4,6 млн руб. Компания четыре раза заключала контракты с госучреждениями на сумму 8,2 млн руб.

В марте 2023 года подведомственное администрации бюджетное учреждение «Биом» (занимается очисткой воды для питьевых и промышленных нужд, базируется в селе Началово) объявило тендер на поставку оборудования для модернизации насосной станции на ул. Большакова, 11а в поселке Стеклозавода. Начальная максимальная цена аукциона составляла 2,72 млн руб. В конкурсе приняли участие две компании ООО «МДС-сервис» с предложением 1,89 млн руб. и ООО «КПС Инжиниринг», готовое исполнить контракт за 2,42 млн руб. В апреле МБУ «Биом» заключило контракт с «МДС-сервис». На поставку оборудования заказчик дал месяц. Но свои обязательства подрядчик в срок не выполнил, поэтому в мае того же года заказчик, МБУ «Биом», расторг контракт в одностороннем порядке.

Уже в июне «Биом» подписал аналогичный договор со вторым участником аукциона — ООО «КПС Инжиниринг». Стоимость контракта составляла уже 2,42 млн руб., а на поставку оборудования давалось два месяца.

ООО «КПС Инжиниринг» зарегистрировано в июле 2018 года в Красногорске Московской области. Компания работает в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Гендиректору Рамилю Габитову принадлежит 100% уставного капитала — 50 тыс. руб. По данным за 2024 год, средняя численность сотрудников в компании составляет три человека. Выручка предприятия на конец прошлого года составила 41 млн руб., а чистая прибыль - 590 тыс. руб., стоимость активов - 4,5 млн руб. Фирма участвовала в государственных закупках 12 раз, были выиграны все контракты на общую сумму 29 млн руб.

В декабре прошлого года прокуратура Астраханской области в интересах администрации Приволжского района подала иск к ООО «МДС-сервис» в Арбитражный суд региона. Ведомство требовало взыскать с подрядчика 323,7 тыс. руб. — разницу в цене между двумя контрактами. В суде истец настаивал, что действия «МДС-сервис» привели к прямым финансовым потерям муниципального образования. Замещающая сделка была заключена на сопоставимых условиях в разумный срок и по рыночной цене, указано в акте суда.

Компания с иском не согласилась: в суде ее представители утверждали, что контракт, заключенный с «КПС Инжиниринг», не является идентичным. Ответчик попытался оспорить доводы прокуратуры тем, что поставляемое по новому договору оборудование имело иные технические характеристики и производителя, а его цена была завышена. Однако суд счел доказательства «МДС-сервис» недостаточными, поскольку они не подтвердили существенных отличий в характеристиках оборудования или недобросовестности заказчика. В итоге иск прокуратуры о взыскании убытков был удовлетворен. В течение месяца «МДС-сервис» может обжаловать это решение в апелляции.

Нина Шевченко