В Пензенской области за определение нормативов накопления ТКО заплатят 28 млн

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области объявило аукцион на определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Государственный контракт предусматривает поэтапные работы в срок до 1 октября следующего года. Их объем — четыре условные единицы. В рамках первого этапа работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 10 декабря 2025 года, второго этапа — с 1 декабря 2025 года до 10 марта 2026 года, третьего — с 1 марта до 10 июня 2026 года, четвертого — с 1 июня до 25 сентября 2026 года. Результаты принимаются по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 110, каб. 339.

Целью является проведение научно-исследовательской работы по определению нормативов накопления ТКО на территории Пензенской области с выполнением полного цикла замеров в течение четырех сезонов года. Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев.

Извещение о закупке размещено 11 сентября. Заявки принимаются до 29 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 28 млн руб.

Павел Фролов