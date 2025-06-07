Российско-украинские переговоры, конфликт Трампа и Маска, ключевая ставка — 20%

Цифры недели

ЦБ РФ впервые за три года снизил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле во главе с Владимиром Мединским (слева)

Фото: Murad Sezer / Reuters Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле во главе с Владимиром Мединским (слева)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в мае составили 513 млрд руб., снизившись к маю прошлого года на 35%.

Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке опустилась до четырехлетнего минимума.

Экспорт алмазов из РФ упал в денежном выражении на 28,6%, до $2,62 млрд.

С 1 марта россияне направили 11,53 млн заявлений об установке самозапрета на кредиты и 504 тыс.— о его снятии.

В России за пять лет почти на 50% выросла доступность процедуры ЭКО.

Цены на такси в РФ могут вырасти на 30% из-за нового закона о локализации автомобилей для перевозок.

Максимальная цена недвижимости в Москве за год выросла на 75%.

В Курской области разминировано 8% освобожденных территорий (обезврежено 391,7 тыс. взрывоопасных предметов).

На присоединенные субъекты РФ приходится 2–3% от продаваемого в России пива.

«Роскосмос» развернет на орбите 102 спутника для управления БПЛА.

Атаке БПЛА подверглись аэродромы в пяти областях РФ: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской.

Цитаты недели

«Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?!» (президент РФ Владимир Путин усомнился в возможности саммита с Украиной).

«Он просто сошел с ума!» (президент США Дональд Трамп об экс-главе Департамента эффективности правительства Илоне Маске).

«Вопрос стоит о будущем российской авиационной промышленности» (глава «Аэрофлота» Сергей Александровский о перспективах авиапрома в интервью «Ъ»).

«Какое вам дело до того, должна ли иранская страна заниматься обогащением урана?» (верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал предложения США по ядерному соглашению).

По букве закона

СКР квалифицировал как теракты подрывы мостов в Брянской и Курской областях.

В екатеринбургской редакции агентства Ura.ru прошли обыски. В отношении редактора Дениса Аллаярова возбуждено уголовное дело за дачу взятки сотруднику полиции.

СКР возбудил уголовное дело по факту похищения блогера Арега Щепихина, которого чеченские силовики захватили на Ярославском вокзале Москвы, но потом отпустили.

Таганский райсуд Москвы признал экстремистами основателя корпорации Wargaming Виктора Кислого и собственника группы компаний «Леста» Малика Хатажаева.

Белорусские налоговые органы активизировали обращения в российские суды для поиска активов своих должников в РФ.

Коллегия присяжных вынесла вердикт по громкому уголовному делу о заказном убийстве в 2019 году директора ТЦ «Всё» Николая Леонова.

Отставки и назначения

Совфед РФ назначил судью Людмилу Жаркову заместителем председателя Конституционного суда РФ.

Новым гендиректором «Росгеологии» назначен первый зампред правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён избран новым президентом Южной Кореи.

Кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши.

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок избрана новым председателем Генассамблеи ООН.

Инициативы недели

МЧС предложило публиковать информацию о бомбоубежищах на «Госуслугах».

Минприроды предлагает повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза.

Минпромторг предлагает ввести полный запрет на приобретение иностранных телевизоров через госзакупки.

В Госдуме предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и книжные издательства.

Инициатива ФАС о регистрации оптовых рыбных контрактов создает риски для бизнеса — она может затронуть 60% рынка.

Как минимум две зарубежные авиакомпании обсуждают перевод части рейсов из Москвы в Санкт-Петербург.

Сделки недели

«Лента» собирается выкупить гипермаркеты «Магнита».

«Роскосмос» заказал три ракеты «Ангара» для запуска модулей орбитальной станции.

Российский ИБ-фонд «Сайберус» и катарская компания Al-Adid Business заключили соглашение об открытии инвестиционного и образовательного проекта в Дохе.

АО «Росхим» получило еще одно предприятие в секторе удобрений — АО «Химтех», которое строит завод по производству карбамида мощностью 1,1 млн т в год.

Совладельцем складского девелопера Radius Group стал президент Общества дружбы с Бангладеш Саттар Миа.