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Первый зампред правления РСХБ Кирилл Левин возглавил «Росгеологию»

Первый зампред правления Россельхозбанка (РСХБ) Кирилл Левин избран новым гендиректором государственного геологоразведочного холдинга «Росгеология», сообщила компания. Коллективу его представил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, возглавляющий совет директоров «Росгеологии».

Кирилл Левин

Кирилл Левин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кирилл Левин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 2019 года по апрель 2024 года должность генерального директора—председателя правления холдинга занимал Сергей Горьков. Прежде он работал заместителем главы Минэкономики, а до этого в течение двух лет возглавлял ВЭБ. В апреле прошлого года исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» был назначен Сергей Радьков, экс-заместитель господина Горькова. На вопрос «Ъ» о том, останется ли Сергей Радьков в составе правления, в «Росгеологии» не ответили.

Кирилл Левин с 1993 года работал в банковской сфере. В 2011 году перешел на должность советника председателя правления Российского сельскохозяйственного банка, с 2018 года и по настоящее время — первый зампред правления РСХБ.

Чем известен новый глава «Росгеологии» Кирилл Левин

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По итогам 2024 года убыток «Росгеологии» по МСФО вырос на 51% год к году, до 8,8 млрд руб. В холдинге объясняли это недостаточностью выручки от контрактов и недозагруженностью геологоразведочных мощностей по всем направлениям, ростом расходов и повышением ключевой ставки. В апреле Александр Козлов сообщал, что «Росгеология» станет единственным исполнителем геологоразведочных работ второго этапа проекта «Геология: возрождение легенды». По его словам, о финансовом состоянии компании было доложено президенту РФ Владимиру Путину; Минфину и правительству РФ поручено сохранить компетенции компании.

Ольга Семеновых

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