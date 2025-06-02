Берлин зашел в ООН с дамы

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок 2 июня была избрана новым председателем Генассамблеи ООН. Она станет пятой женщиной на этом посту и приступит к обязанностям в сентябре. Хотя должность во многом церемониальная, назначение госпожи Бербок вызвало разногласия в Берлине — изначально в Нью-Йорк хотели отправить более опытного дипломата Хельгу Шмидт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный председатель Генассамблеи Анналена Бербок

Фото: Ralf Hirschberger / Pool / Reuters Избранный председатель Генассамблеи Анналена Бербок

Фото: Ralf Hirschberger / Pool / Reuters

Обсуждение кандидатуры Анналены Бербок на пост высокопоставленного функционера ООН началось еще в марте, когда она занимала должность министра иностранных дел в кабинете Олафа Шольца.

Уже в середине мая госпожа Бербок прибыла в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы представить свою программу. «Если меня изберут, я буду работать в интересах всех 193 стран — больших и малых. Буду честным брокером. Для тех, кто объединяет. Для тех, кто всегда готов слушать. И для тех, чья дверь всегда открыта»,— заявила она. В числе приоритетов она отметила реформирование структуры ООН и усиление координации между Генассамблеей и Советом Безопасности. Главный межправительственный орган она пообещала сделать «более эффективным, инклюзивным и ориентированным на результаты».

По традиции председателя Генассамблеи выбирают раз в год, выдвигая кандидатуру по очереди от одной из пяти страновых групп: Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы. Страны—постоянные члены Совбеза таких прав не имеют. Функции председателя Генассамблеи ограничены. Основная власть сосредоточена в руках генсека Антониу Гутерриша, а госпоже Бербок предстоит открывать пленарные заседания, модерировать дебаты и представлять ассамблею на международной арене. Хотя офис не принимает политических решений, он может задавать тон глобальной повестке. До сентября его сохраняет за собой бывший премьер Камеруна Филемон Янг.

Примечательно, что изначально Германия делала ставку на Хельгу Шмидт — женщину, сделавшую яркую дипломатическую карьеру. Она работала советником нескольких министров иностранных дел, возглавляла делегацию ЕС на переговорах по иранской ядерной программе, была генсеком Европейской службы внешних связей, а в 2020 году стала первой женщиной на посту генсека ОБСЕ. На этом фоне послужной список госпожи Бербок выглядит куда скромнее.

На посту главы МИДа Анналена Бербок не раз оказывалась в центре критики за резкие и необдуманные высказывания.

Особенно это сказалось на отношениях ФРГ с Пекином. Она публично назвала Тайвань страной — притом что Германия официально не признает независимость острова. А в декабре 2024 года дипломат сама сорвала визит в Китай. Хотя встреча с главой МИД КНР Ван И планировалась скорее как диалог о торговле (Китай— ключевой торговый партнер ФРГ), госпожа Бербок начала переговоры с критики политического курса страны. В ответ китайская сторона немедленно выпроводила немецких журналистов, отменила всю остальную программу и отказалась от совместного заявления. Ситуация вызвала напряженность не только в отношениях с Пекином, но и внутри немецкого правительства — Бербок все чаще вступала в противоречие с канцлером Шольцем.

Еще одним поводом для критики стали регулярные перелеты министра на частном самолете. В 2023 году немецкие СМИ опубликовали расследование: более 20 раз за полгода госпожа Бербок использовала частный самолет для поездок по Европе. На фоне ее же «зеленой» риторики эта новость стала настоящей информационной бомбой, обрушив на политика обвинения в лицемерии.

Неудивительно, что в ООН замена Хельги Шмидт на Анналену Бербок вызвала оживленные споры. Газета Bild писала, что в дипломатических кругах такую рокировку восприняли как политическую манипуляцию со стороны Берлина. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген был предельно откровенен: «Это бесстыдство — заменить лучшего германского дипломата с международным опытом на изжившую себя модель».

Кандидатура госпожи Бербок вызывает вопросы и у Москвы.

«(Она.— “Ъ”) много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи»,— заявил в интервью «РИА Новости» зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, у России есть сомнения в ее способности сохранять беспристрастность.

Для самой экс-министра переезд в Нью-Йорк — это не только новая должность, но и новая глава в жизни. В конце 2024 года она объявила о разводе после 17 лет брака. А в марте отказалась от поста лидера фракции «Зеленых» в Бундестаге, объяснив это желанием «по личным причинам на шаг отойти из-под яркого света софитов». В США она отправится вместе с двумя дочерями. Их отец сообщил, что планирует навещать их регулярно.

Вероника Вишнякова