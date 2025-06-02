Самозапрет на кредиты установили почти 10,7 млн россиян

В период с 1 марта россияне направили 11,53 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 504 тыс. — на его снятие. Было отменено 4,4% ранее установленных ограничений, рассказали «РИА Новости» в Объединенном бюро кредитных историй (ОКБ). За три месяца самозапрет себе установили 10,68 млн граждан.

По данным ОКБ, 10,5 млн заявок поданы для полного самозапрета на кредиты (91% от общего числа заявок). Для запрета онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО подали 479 тыс. заявок (4%), запрета выдач в МФО — 185 тыс. (2%), запрета выдач в МФО и онлайн-выдач в банках — 164 тыс. (1%). Еще 2% заявок россияне направили на установку других сочетаний типов самозапрета.

Больше всего самозапретов установлено у граждан в возрасте 35–45 лет (23% от общего количества). Еще 21% самозапретов приходится на россиян в возрасте 45–55 лет, 20% — на граждан 55–65 лет, 17% — граждан старше 65 лет, 12% — на 25–35-летних, 7% — молодежь до 25 лет. Чаще всего самозапретом пользуются жители Москвы. Оттуда поступило 1,13 млн заявлений на его установку, 30 тыс. — на снятие запрета.

Для установки самозапрета на кредиты россиянам нужно подать заявку на активацию этой функции через портал «Госуслуги». Сервис, в частности, направлен на защиту от мошеннических действий — благодаря ему стало невозможно оформить кредит дистанционно. Однако телефонные мошенники уже начали использовать ограничения как повод для новой атаки на граждан.

Подробности — в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».