Совет федерации назначил Людмилу Жаркову новым зампредом Конституционного суда

Совет федерации назначил судью Конституционного суда (КС) Людмилу Жаркову на должность заместителя председателя КС. Соответствующее решение сенаторы приняли на пленарном заседании единогласно. Представление о ее назначении внес президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Жаркова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Людмила Жаркова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Людмила Жаркова — одна из старейших судей КС и последняя, кого назначил в его состав еще первый президент России Борис Ельцин. Она родилась в 1955 году в Петрозаводске, карьеру юриста начинала в 1972-м с должности секретаря городского суда, в 1979 году окончила юрфак Ленинградского государственного университета. В 1990-е работала в минюсте Карелии, в 1994 году была назначена судьей Конституционного суда республики, а в 1997-м — судьей КС.

Как ранее сообщал «Ъ», в сентябре Людмила Жаркова должна была уйти в отставку в связи с достижением предельного возраста нахождения в должности (70 лет), что лишило бы КС кворума. Однако назначение судьи на новую должность решило эту проблему, поскольку на заместителя председателя возрастные ограничения не распространяются.

Андрей Прах