Дорогое стало еще дороже

За год стоимость самого дорогого лота жилой недвижимости на первичном рынке жилья Москвы выросла на 75%, достигнув 3,76 млрд руб. Этому способствовал рост спроса на квартиры в элитных комплексах и дефицит площадок под застройку в центре российской столицы. В то же время в более бюджетных сегментах максимальные цены росли более сдержанно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство жилого комплекса Nicole в центре Москвы на углу Никольской улицы и Богоявленского переулка (2025 год)

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Строительство жилого комплекса Nicole в центре Москвы на углу Никольской улицы и Богоявленского переулка (2025 год)

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В мае 2025 года стоимость самой дорогой квартиры в открытой продаже на первичном рынке Москвы выросла на 75% год к году, до 3,76 млрд руб., говорится в исследовании «Метриума». Это квартира в элитном проекте, в то время как в премиальном классе стоимость самого дорогого предложения выросла в 2,8 раза, до 2,18 млрд руб., в бизнес-классе — только на 11%, до 387 млн руб., в массовых проектах — на 8,1%, до 48 млн руб., уточнили в компании.

Наиболее дорогие и эксклюзивные лоты дорожают быстрее рынка, отмечает директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

С учетом закрытых продаж максимальная стоимость предложения уже достигает 10 млрд руб., добавляет она. Такие лоты представляют собой пентхаусы или виллы в проектах класса делюкс, говорит основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева. «Причем если пять лет назад миллиардные бюджеты покупок были обусловлены в первую очередь значительной площадью помещений, то сейчас — ценой квадратного метра, которая в эксклюзивных вариантах достигает 9 млн руб.»,— говорит госпожа Раджабова.

Рост стоимости в сегменте высокобюджетных проектов объясняется сокращением числа свободных участков под застройку в престижных московских районах, резким удорожанием стройматериалов из Европы вследствие западных санкций, а также повышенным спросом из-за экономической неопределенности, что вынуждает состоятельных граждан искать дополнительные инструменты сохранения сбережений, перечисляет Анна Раджабова. Сделок с дорогостоящими лотами на элитном рынке проходит не так много, так как это нишевой продукт, отмечает Екатерина Румянцева.

Спрос на редкие лоты вырос: в октябре—декабре 2024 года было продано пять пентхаусов, а в первом квартале 2025 года — уже 11, подсчитал директор по оценке Sminex Святослав Куланин.

В целом в сегменте делюкс в январе—марте 2025 года выручка с продаж высокобюджетных новостроек в Москве удвоилась год к году, подсчитал директор по маркетингу Unikey Евгений Макаров.

Кроме того, рост максимальных цен на недвижимость в Москве может быть обусловлен пополнением экспозиции. По подсчетам партнера NF Group Андрея Соловьева, в конце марта 2025 года в продаже насчитывалось больше 200 уникальных дорогостоящих лотов, что на 50% больше год к году. Кроме того, многие элитные проекты сейчас находятся на финальных стадиях реализации, что сказывается на цене, добавляет топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

В то же время рынок массового жилья и проектов бизнес-класса объективно более сбалансирован и сильнее зависит от экономических реалий и конкуренции, чем нишевой элитный сегмент, отмечает директор по продажам «Мангазеи» Федор Ушаков.

Умеренный рост цен в проектах массмаркет- и бизнес-класса обусловлен снижением доступности ипотеки — основным драйвером продаж в этих сегментах и, как следствие, ограниченным спросом, меньшей долей инвестиционных покупок по сравнению с элитным сегментом, подтверждает Евгений Макаров.

Максимальная стоимость лота в элитном сегменте продолжит расти, уверен Федор Ушаков. Подорожание будет поддерживаться дефицитом новых проектов, высокой себестоимостью и текущим спросом на элитные объекты, благодаря чему сохраняется давление на верхний ценовой сегмент, соглашается Евгений Макаров. В свою очередь, новостройки бизнес-класса и массового сегмента покажут умеренный рост, а темпы будут зависеть от ключевой ставки ЦБ, платежеспособного спроса и доступности кредитов, добавляет господин Ушаков. Вице-президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов ожидает стабилизации цен, нежели роста.

Дарья Андрианова