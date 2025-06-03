Вдова-заказчица

Как стало известно “Ъ”, коллегия присяжных вынесла вердикт по громкому уголовному делу о заказном убийстве в июне 2019 года директора подмосковного торгового центра «Всё» Николая Леонова. Его сожительницу присяжные признали организатором расправы, которая не заслуживает снисхождения. Еще трое обвиняемых отправились на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Процесс по делу об убийстве Николая Леонова шел в Мособлсуде с осени 2021 года. Затяжка была вызвана как количеством подсудимых, так и рассмотрением дела коллегией из восьми присяжных заседателей. Лишь в мае подсудимые выступили с последним словом, после чего председательствующий Александр Козлов предложил присяжным удалиться в совещательную комнату, чтобы ответить на составленные для них вопросы.

Совещалась коллегия до позднего вечера 2 июня. Причем, когда ответы на вопросы были наконец сформулированы, судья предложил заседателям снова вернуться в совещательную комнату, чтобы уточнить свои ответы и устранить неточности.

В итоге Алина Хохлова как организатор преступления была единодушно признана виновной и не заслуживающей снисхождения .

как организатор преступления была . Владимир Хомяков , расстрелявший господина Леонова, был признан виновным и не заслуживающим снисхождения семью голосами против одного ,

, расстрелявший господина Леонова, был , а Сергея Синицына, выступавшего в роли передававшего деньги посредника, присяжные оправдали пятью голосами против трех.

Вопрос о виновности еще троих фигурантов дела не ставился, поскольку полгода назад они подписали контракты с Минобороны и отправились на СВО.

Как ожидается, на днях в суде пройдет обсуждение последствий вердикта присяжных, после чего суд удалится для вынесения приговора. Фактически речь будет идти лишь о конкретных сроках наказания.

Напомним, как рассказывал “Ъ”, 60-летний Николай Леонов был убит в поселке Поварово Солнечногорского городского округа Подмосковья 4 июня 2019 года. Киллер в мотоциклетном шлеме подбежал к заходившему в ТЦ господину Леонову и трижды выстрелил в него из пистолета с глушителем, после чего скрылся на мотоцикле, на котором его неподалеку ожидал подельник. От ранений пострадавший скончался на месте, позже оперативники обнаружили возле трупа гильзы от пистолета Макарова. Как выяснили следователи СКР, именно сын предпринимательницы Антон Хохлов предложил матери ликвидировать Николая Леонова. Для совершения преступления господин Хохлов привлек тренера молодежной сборной России по ММА Владимира Осию, а тот — своих знакомых.

Первоначально исполнители потребовали от заказчиков 2 млн руб., но в итоге согласились на 1,5 млн руб.

Поводом для убийства Николая Леонова, по версии следствия, стали конфликты между ним и Алиной Хохловой. Они познакомились в середине 2000-х годов, когда господин Леонов поступил на работу в ТЦ в качестве завхоза. Вскоре у женщины умер муж и в ДТП погиб один из троих сыновей. Алина Хохлова впала в депрессию, из которой ей помог выйти господин Леонов. Он старательно опекал хозяйку, оказывал ей психологическую поддержку и буквально носил ее на руках. Женщина оценила такую заботу и вскоре предложила ему жить вместе. Однако со временем господин Леонов стал требовать у нее половину бизнеса: часть земельного участка под ТЦ «Всё», помещение магазина на 300 кв. м и торгового павильона в деревне Гончарово, на что женщина не соглашалась.

В 2017 году, по версии следствия, госпожа Хохлова уговорила знакомых, чтобы они избили Николая Леонова бейсбольными битами, но это его не остановило.

За этот эпизод задержали троих исполнителей.

Участниками убийства, по данным следствия, стали боец ММА Сергей Синицын и Александр Кузьмин. Первый якобы выступал в роли посредника, а Александр Кузьмин участвовал в слежке и сидел за рулем мотоцикла. Непосредственным же исполнителем стал ранее судимый за мошенничество уроженец Брянской области Владимир Хомяков. Как выяснили следователи, именно он держал в руках охолощенную версию пистолета Макарова ВПО 525, переделанного под стрельбу боевыми патронами, из которого был убит Николай Леонов.

Всех участников расправы удалось вычислить и задержать по горячим следам еще летом 2019 года, в том числе и благодаря биллингу телефонных соединений.

Им вменили в вину убийство группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), а Владимиру Осии, у которого нашли несколько граммов кокаина,— также хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

На следствии и в суде фигуранты свою вину отрицали, а потом ходатайствовали о рассмотрении их дела коллегией присяжных. Впрочем, они не рассчитывали на благоприятный исход и предпочли отправиться на СВО в обмен на приостановку их уголовного преследования.

Сергей Сергеев