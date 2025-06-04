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Южная Корея получила «президента для всех»

Ли Чжэ Мён обозначил основные приоритеты на посту главы государства

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён избран новым президентом Республики Корея. Выступая с инаугурационной речью утром 4 июня, новый южнокорейский лидер, называвший нынешние выборы «судным днем», который подводит черту под военным положением, введенным прежним главой государства в конце прошлого года, поклялся покончить с национальным расколом. Ли Чжэ Мён пообещал также решать все проблемы с КНДР путем диалога и придерживаться прагматичности в отношениях с Китаем и Россией. Политику прежней администрации в отношении них он назвал «излишне враждебной». Кроме того, новый президент дал понять, что не будет спешить во чтобы то ни стало заключать торговую сделку с США на неподходящих стране условиях.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён с женой Ким Хе-гён

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён с женой Ким Хе-гён

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён с женой Ким Хе-гён

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Победа на прошедших 3 июня внеочередных президентских выборах в Южной Корее лидера оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мёна была вполне ожидаемой: все без исключения предвыборные опросы сулили ему внушительное превосходство над основным соперником — кандидатом правящей партии «Сила народа» Ким Мун Су.

В итоге Ли набрал 49,4% голосов избирателей против 41,15%, которыми заручился Ким (в Республике Корея выборы президента проходят в один тур, а победителем становится тот, кто получает простое большинство голосов).

Результаты, очевидные уже к вечеру вторника, были официально оглашены лишь в среду утром.

Все из-за южнокорейской основательности: бюллетени, первоначально отсортированные и подсчитанные машиной, были затем для точности трижды пересчитаны вручную членами местных избирательных комиссий.

А уже через пару часов после оглашения официальных итогов выборов новоиспеченный президент выступил с инаугурационной речью.

Одним из главных приоритетов на новом посту президент Ли пообещал сделать национальное единство, назвав себя «президентом для всех», который будет заботиться об интересах каждого гражданина — независимо от того, кого тот поддержал при голосовании. «Пришло время навести мосты сосуществования, примирения и солидарности вместо ненависти и конфронтации, которые нас разделяют. Настал момент открыть для народа эру счастья, наполненную мечтами и надеждами»,— заявил Ли Чжэ Мён.

Чем известен новый президент Южной Кореи

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В другой ситуации такое заявление могло бы показаться чересчур пафосным. Однако в нынешних реалиях Южной Кореи оно было вполне уместным. Нынешним выборам предшествовали месяцы острых политических потрясений и социального напряжения, вызванные попыткой бывшего президента Юн Сок Ёля в конце прошлого года ввести военное положение. Парламент под руководством Ли объявил Юну импичмент, а затем в апреле он был отстранен от должности конституционным судом. Все эти события поляризовали южнокорейское общество.

Согласно недавнему опросу центра разрешения споров «Данкук», 88% южнокорейцев охарактеризовали общественный раскол как «очень серьезный», что стало рекордным показателем с начала проведения опроса в 2008 году.

Помимо раскола общества в наследство Ли Чжэ Мёну досталось и не вполне благополучное состояние экономики. Ее рост в текущем году, как ожидается, составит всего 0,8%, что является самым слабым показателем с 2020 года. Кроме того, четвертая по величине экономика Азии столкнулась еще и с «запутанной паутиной пересекающихся кризисов в области дипломатии, национальной безопасности и демократии», признал Ли в своей инаугурационной речи.

Почему новый южнокорейский лидер может оказаться временным

Один из главных вызовов для Сеула в этом ряду — недружественная политика соседей по Корейскому полуострову. Однако вести дела с КНДР Ли, в отличие от прошлой администрации, пообещал не с позиции конфронтации, а путем вовлечения Пхеньяна в диалог. «Мы будем держать открытыми каналы связи с Севером и строить мир на Корейском полуострове путем диалога и сотрудничества. Лучше победить без борьбы, чем победить через конфликт, и самая надежная безопасность — это мир, который делает борьбу ненужной»,— миролюбиво отметил он.

«Излишне враждебной» Ли Чжэ Мён счел и политику своего предшественника по отношению к Китаю и России, пообещав придерживаться «прагматичной дипломатии» в отношениях с Пекином в период обострения соперничества между США и Китаем. Новый южнокорейский лидер заявил также о намерении продолжать взаимодействие с Японией, начатое в эпоху Юн Сок Ёля, хотя тогда возглавляемая им Демократическая партия довольно жестко критиковала примирение с Токио, считая ряд его условий предательством национальных интересов.

А вот отношения с США — главным союзником Сеула в сфере безопасности — будут, скорее всего, развиваться непросто.

Еще в ходе предвыборной кампании Ли заявлял о своем несогласии с планом торговых переговоров с США, который был разработан командой предшественников.

«Нам не нужно достигать соглашения раньше других стран»,— отметил Ли Чжэ Мён в середине мая, давая понять, что не будет спешить заключить с Вашингтоном торговую сделку к 8 июля (до этого дня Штаты отсрочили введение повышенных тарифов на южнокорейский экспорт).

Еще одним знаком боевого настроя нового президента по поводу ведения дел с Вашингтоном многие посчитали назначение им бывшего министра торговли Ким Хен Чона своим советником по внешнеполитическим вопросам. В 2017 году Ким проявил себя весьма жестким противником пересмотра соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и США, а в мае нынешнего года, выступая перед журналистами в Вашингтоне, прямо заявил чиновникам Белого дома, что Сеулу требуется больше времени для обсуждения тарифов и спешить соглашаться на невыгодные условия в Сеуле не будут.

Наталия Портякова

  • Газета «Коммерсантъ» №99 от 05.06.2025, стр. 6

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