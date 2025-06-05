В убежище отправят через «Госуслуги»

До конца года МЧС сообщит каждому жителю России адрес его убежища. В личном кабинете на «Госуслугах» появится информация, к какому именно защитному сооружению человек «приписан по месту жительства». При этом многие убежища еще не готовы принимать людей — по данным того же МЧС, реконструкция всей сети защитных сооружений завершится лишь в 2030 году. Тем не менее министерство сообщает, что функция информирования граждан через «Госуслуги» уже «прошла апробацию» в Курской и Белгородской областях. Однако опрошенные “Ъ” жители приграничных регионов этого эксперимента не заметили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В среду, 4 июня, в Общественной палате (ОП) РФ обсудили состояние сети защитных сооружений в российских городах. «У нас совершено несколько тысяч налетов БПЛА, погибли люди, разрушены здания, нанесен ущерб предприятиям, инженерным сетям,— напомнил член комиссии по безопасности ОП РФ Владимир Винницкий.— Дальность полетов дронов может достигать 3 тыс. км, но, судя по последним событиям (массовый запуск украинских беспилотников непосредственно с территории России.— “Ъ”), этот параметр не имеет особого значения. Поэтому под угрозой находятся практически все значимые объекты в нашей стране, а также жилой фонд».

Господин Винницкий привел в пример Екатеринбург, где расположены несколько «важнейших оборонных предприятий».

По данным екатеринбургской администрации, сейчас в городе 907 защитных сооружений — но «к приему людей» полностью готовы всего 97 из них (примерно 10,6%).

Затем эксперт привел данные по Санкт-Петербургу: из 4663 объектов защиты полноценно функционируют лишь 257, то есть 3% общего количества. «Требуются незамедлительные комплексные меры по приведению в готовность защитных сооружений. Иначе система обороны не сможет в случае чрезвычайной ситуации обеспечить безопасность населения»,— сказал господин Винницкий.

Еще одна серьезная проблема — отсутствие у граждан информации о расположении убежищ. «Даже самый современный бункер не принесет пользу, если люди не знают о его существовании,— пояснил член ОП.— Но информации о ближайших сооружениях в открытом доступе нет». По его словам, представители власти нередко считают адреса убежищ секретными сведениями — и обещают, что людей проинформируют «непосредственно в момент возникновения опасности». Однако большинство граждан «понятия не имеют, как эти сведения получить и что делать при срабатывании сирены», уверен Владимир Винницкий.

В России «небольшой защитный фонд», признал замдиректора департамента гражданской обороны МЧС РФ Сергей Старовойтов. По его словам, это «больше 50 тыс. защитных сооружений».

Каждые пять лет ведомство проводит их инвентаризацию, причем в нынешнем году ее «провели более тщательно». «Могу сказать, что защитные сооружения в наличии. Они существуют, они есть. Но готовность их на 3% ниже, чем пять лет назад»,— сказал представитель МЧС, не назвав при этом конкретных цифр. Он попытался объяснить, «почему это все так произошло». Главная причина в том, что убежища стоят на содержании у самых разных организаций и частных лиц, а некоторые годами вообще были бесхозными. К 2024 году эту проблему решили, заверил господин Старовойтов,— регионам и муниципалитетам передали порядка 17 тыс. защитных сооружений.

Для приведения их в готовность МЧС запросило у Минфина 155 млрд руб., но получило ответ, что такие траты пока «нецелесообразны» и новые собственники могут восстановить убежища за счет своих бюджетов.

Тем не менее господин Старовойтов заверил, что этот вопрос остается на повестке и что субъекты с муниципалитетами готовят планы реконструкции. По его словам, к 2030 году все защитные сооружения в стране должны быть приведены в готовность.

Вопрос информирования граждан об укрытиях также решается, заявил Сергей Старовойтов: МЧС совместно с Минцифры уже разрабатывает соответствующий механизм на основе «Госуслуг». «В личных кабинетах на "Госуслугах" появится вкладка "Защитные сооружения", в который каждый сможет посмотреть, к какому ЗС он приписан по месту жительства,— пояснил господин Старовойтов.— Также будет адрес эвакуационного пункта, куда он должен прибыть, если вдруг возникнет такая ситуация эвакуации». Проект «прошел апробацию» в Курской и Белгородской областях, заявил представитель МЧС, остальные регионы «набивают контур информации». Планируется, что эта функция станет доступна для всех уже к концу года.

«Я не смогла найти на "Госуслугах" такую вкладку,— сообщила “Ъ” жительница Курской области Ирина.— Возможно, она слишком уж хорошо спрятана и защищена». Она сомневается в целесообразности подобного механизма: «Все и так знают, где в их доме подвал, а на улице найдут глазами ближайший подземный переход, паркинг или остановку. На карте специально искать их никому не придет в голову».

Жительница Белгородской области Елена также сообщила “Ъ”, что у нее нет такой вкладки на портале и что «Госуслуги» в регионе никогда не были платформой для распространения информации об угрозе и о том, где от нее прятаться.

Варвара Кузьмичева, Александр Черных