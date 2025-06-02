Карбамид пополнил портфель

Холдинг «Росхим», собравший в портфеле ряд химических активов, получил еще одно предприятие в секторе удобрений — оператора строительства завода по выпуску карбамида мощностью 1,1 млн тонн в год. Компания станет уже третьим азотным активом «Росхима». Эксперты называют этот сегмент перспективным с учетом дефицита карбамида на рынке и низкой стоимости сырья для его производства в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

АО «Росхим» получило в управление АО «Химтех», которое занимается строительством завода по производству карбамида мощностью 1,1 млн тонн в год, следует из данных ЕГРЮЛ. В мае «Росхим» также стал владельцем 1% в ООО «Карбамид-Инвест», 99% которого принадлежит АО «Химинвесткарбамид». Этой компанией также управляет «Росхим». Учредителем «Химинвесткарбамида» в ЕГРЮЛ указан Игорь Мачулин, бывший гендиректор «Химтеха». В «Росхиме» комментарий не предоставили.

Как указывало агентство АКРА, «Химтех» планирует строительство завода на основании EPC-контракта с фиксированной стоимостью под ключ. Генподрядчик — China National Chemical Engineering Co., Ltd., крупнейшая промышленная корпорация КНР по проектированию и строительству заводов в химической и нефтехимической отрасли. Завершение строительства и осуществление пусконаладочных работ планируются на 2028 год, выход на проектную мощность — на середину 2029 года. Предполагается, что финансирование проекта предоставит синдикат крупных российских банков. На конец 2024 года проект находился на предынвестиционной стадии.

Это не первый актив «Росхима» в секторе азотных удобрений. В середине января в холдинг вошло АО «Минудобрения» в Воронежской области, единственный производитель удобрений в Центрально-Черноземном районе. В год предприятие способно выпускать 1,2 млн тонн аммиака, более 550 тыс. тонн аммиачной селитры и свыше 1,2 млн тонн нитроаммофоски (NPK).

В феврале «Росхим» стал управляющей организацией АО «Химпроект», которое владеет АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (Приморский край). Строительство завода началось в 2021 году. В рамках первой очереди запланировано производство 1,8 млн тонн метанола в год, второй очереди — 3 млн тонн карбамида в год. Объем инвестиций оценивается в 445 млрд руб. Ввод первой очереди завода намечен на конец 2025 года — начало 2026 года, выход на проектную мощность по метанолу — на 2027 год.

В MMI указывают на предстоящую синергию нового завода «Химтека» с этой площадкой. Как поясняют аналитики, на производство карбамида будут направляться свободные объемы аммиака с «Минудобрений», которые ранее компания поставляла по аммиакопроводу в порт Южный около Одессы. Но после остановки аммиакопровода в феврале 2022 года объемы оказались невостребованными.

Глава Rupec Дмитрий Семягин считает азотный бизнес перспективным направлением. «В последнее время на рынке ощущался дефицит карбамида и цены на него росли. Более того, в перспективе до 2030 года прогнозируется усиление нехватки этого вида удобрений»,— говорит он. Но, добавляет эксперт, сейчас прогнозы могут поменяться в зависимости от объемов поставок на мировой рынок со стороны Китая. В 2025 году Пекин решил возобновить экспорт карбамида, что может снизить дефицит в мире и оказать давление на цены, говорит господин Семягин. С мая по сентябрь КНР может отгрузить на внешние рынки около 2 млн тонн карбамида (см. “Ъ” от 21 мая).

В MMI также отмечают нехватку карбамида на глобальном рынке, особенно в периоды сезонного спроса и временной остановки экспорта крупных игроков, таких как Китай. Там напоминают, что потребление карбамида в мире растет примерно на 1,5% в год, поэтому глобально спрос на удобрение будет стабильным. Как указывают эксперты, введение новых мощностей в РФ сопряжено с внутренними рисками, но, пока себестоимость производства в стране остается на одном из минимальных уровней в мире, запуск новых производств будет целесообразным.

Ольга Мордюшенко