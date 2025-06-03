«Роскосмос» развернет на орбите 102 спутника для управления БПЛА

Госкорпорация «Роскосмос» в рамках реализации национального проекта по освоению космоса развернет на орбите 102 спутника и один космический аппарат, предназначенные для функционирования будущей системы управления беспилотниками. Об этом сообщил глава российского космического агентства Дмитрий Баканов в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

По словам господина Баканова, высокоэллиптическая спутниковая система «Экспресс-РВ» позволит обеспечить постоянную связь даже для беспилотников в Арктическом регионе.

Ранее в рамках форума генеральный директор «Роскосмоса» сообщил о перспективе запуска нейросети Сбербанка GigaChat на Международной космической станции, чтобы искусственный интеллект мог стать ассистентом космонавтов, в частности, для улучшения качества космических снимков.

Дмитрий Сотак