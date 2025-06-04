Верховный лидер Ирана раскритиковал США за вмешательство во внутренние дела

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американское руководство за попытки помешать Тегерану реализовывать свою ядерную программу. Ранее он раскритиковал предложения США по ядерному соглашению, заявив, что они противоречат национальным интересам страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы, американцы, обладаете атомными бомбами и имеете в своем распоряжении возможность массового уничтожения мира. Какое вам дело до того, должна ли иранская страна заниматься обогащением урана или должна ли она иметь ядерную промышленность?» — написал он в социальной сети X.

Утром 4 июня верховный лидер Ирана уже говорил, что условия, выдвинутые США в ходе переговоров с Ираном по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой, противоречат основным принципам Исламской Республики. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что потенциальная сделка по ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана в Иране. Так как иранские власти считают предложение США «несвязным и разрозненным», шестой раунд переговоров может не состояться, сообщал CNN.

23 мая в Риме состоялся пятый раунд переговоров Ирана и США, по итогам которого президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли прогресса. До этого стороны встречались 11 мая в Омане. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Главным вопросом в переговорах остается сохранение Тегераном в рамках потенциального соглашения права на собственную программу обогащения урана.

Новая сделка Ирана и США должна была заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

Подробнее о том, что предполагает план США в отношении Ирана, — в подборке зарубежных СМИ.

Анастасия Домбицкая