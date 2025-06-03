В Катар со своей безопасностью

Фонд «Сайберус», специализирующийся на кибербезопасности, запускает инвестиционный и образовательный проект в Катаре. Партнером фонда выступает катарская Al-Adid Business, работающая в сфере строительства, IT и промышленности. Объем инвестиций сторон в проект будет зависеть от конечной стоимости строительства центра и локализации образовательных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Российский фонд развития кибербезопасности «Сайберус» совместно с катарской компанией Al-Adid Business, занимающейся разработкой IT, строительством и промышленностью в регионе, заключили соглашение об открытии проекта «Кибердом» в Дохе. Об этом “Ъ” рассказали в «Сайберусе». Аналогичный проект фонд уже запустил в России в 2023 году. «Кибердом» в Катаре станет центром инноваций и сотрудничества, куда войдут инфраструктура для обучения представителей региона, площадка для проведения киберучений, выставочный технологический центр и стартап-инкубатор, а также пространство для проведения международных и национальных мероприятий в области кибербезопасности.

«В ближайший период будет завершено окончательное согласование технической и финансовой структуры, а также ролей обеих сторон»,— говорит представитель «Сайберуса». Размер инвестиций будет зависеть от нескольких составляющих, включая непосредственное строительство центра, локализацию и адаптацию образовательного контента. В Al-Adid Business считают, что совместный проект с фондом позволит укрепить отрасль ИБ в Катаре и «подготовить высококвалифицированных специалистов для страны». В «Сайберусе» оценивают, что локальный рынок кибербезопасности достигнет $1,2 млрд в 2025 году.

При этом для фонда Катар является «фокусной страной в регионе Ближнего Востока», а проект станет «платформой для продвижения российских ИБ-компаний в странах Персидского залива». Другие перспективные регионы, по которым ведется работа,— Юго-Восточная Азия и Африка, говорит представитель «Сайберуса». Развитие планируется в трех направлениях: измерение киберустойчивости, развитие сообщества специалистов по ИБ и поддержка создания решений для кибербезопасности.

АО «Сайберус» было создано в 2021 году группой инвесторов, среди которых предприниматель Юрий Максимов, сооснователь Positive Technologies. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», 100% АО принадлежит АО «Большая История», конечные владельцы которого скрыты. АО специализируется на инвестициях в проекты в области ИБ, среди активов фонда — проект «Кибердом», разработчики F6 и CyberOK и др. Al-Adid Business — катарская компания, работающая в промышленности, консалтинге и IT, разрабатывающая решения в области робототехники, больших данных и искусственного интеллекта.

По данным ассоциации «Руссофт», показатель экспорта российского IT увеличился за прошлый год на 7,2%, до $5,9 млрд. При этом наиболее перспективными для экспорта являются финтех-решения и решения в области ИБ, а среди направлений — страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока (см. “Ъ” от 11 апреля). Азиатско-арабский регион обладает достаточной зрелой IT-инфраструктурой, поэтому не только Катар, но в целом рынок государств Ближнего Востока и Азии перспективен для российских компаний, считает коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

Российские IT- и ИБ-компании уже порядка 15 лет пытаются выйти и закрепиться на рынке Ближнего Востока, напоминает партнер технологической практики «ТеДо» Максим Иванов. Но достижения у большинства из них пока невелики: рынок довольно специфичен и отличается от российского. В частности, цикл продаж там, как правило, значительно длиннее и составляет один-два года, тогда как на российском рынке не превышает полугода, рассказывает эксперт. При этом стратегически выход на зарубежные рынки позволит компании диверсифицировать бизнес и при сложившейся практике у «Сайберуса» есть высокий потенциал, чтобы успешно работать в регионе, заключает он.

Татьяна Исакова