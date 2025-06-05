Пакуй, пока горячо

В Минприроды запланировали повышение в 2,7–17,6 раза ставок экосбора для 35 видов упаковки, включая изделия из пластика, металла и стекла. Участники рынка считают для некоторых видов упаковки столь резкое повышение неоправданным и ожидают ускорения роста цен на продукты. Но некоторые эксперты называют индексацию эффективным способом стимулировать развитие переработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начать платить повышенный экосбор участники рынка могут с 1 марта 2026 года

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Начать платить повышенный экосбор участники рынка могут с 1 марта 2026 года

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минприроды предлагает повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза относительно показателей 2025 года, следует из имеющихся у “Ъ” расчетов. С учетом повышающего коэффициента, зависящего от свойств используемых материалов, ставка вырастет в 2,7–17,6 раза. Для упаковки из комбинированных материалов на основе бумаги она может увеличиться в 17,6 раза, до 96,16 тыс. руб. за тонну, для металлической — в 12,8 раза, до 35,76 тыс. руб., для стекла — в 2,7–4,5 раза, до 13,4–20,13 тыс. руб. Также в перечень входят пластмассовая, деревянная и текстильная упаковка. Собеседник “Ъ” на FMCG-рынке сообщает, что ставки предлагается повысить с 1 марта 2026 года.

Экосбор платят производители упаковки. Сейчас действуют принятые летом 2024 года значения базовых ставок на 2025–2027 годы, которые предусматривают ежегодное повышение с учетом прогнозной инфляции. В 2025 году планировалось повысить ставки на 15%, в 2026-м — на 8%, в 2027-м — на 4%. Также должны увеличиваться норматив утилизации (в 2025 году — 55% выпущенной упаковки, с 2026 года — 75%, с 2027 года — 100%) и повышающий коэффициент.

В Минприроды сообщили “Ъ”, что совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Росприроднадзором ведут работу по актуализации ставок экосбора, которые по законодательству РФ должны быть экономически обоснованными. О конкретных изменениях базовых значений тех или иных групп товаров говорить преждевременно, отметили в министерстве. Там добавили, что ключевая задача механизма расширенной ответственности производителей (РОП) — стимулировать производителей и импортеров самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров, а экосбор — тот случай, когда физическое исполнение нормативов компания не может выполнить по каким-то причинам.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков называет уплату экосбора фактически безальтернативным вариантом. «Теоретически остается возможность вместо этого заключить договор с утилизатором, но в реестре всего 120 компаний вместо 600 присутствующих на рынке»,— поясняет он.

Собеседники “Ъ” отмечают, что сумма планируемых новых платежей экосбора составляет от 35% до 60% стоимости сырья, которое закупают производители упаковки, и «заплатить за это придется обычным покупателям».

Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов указывает, что законодательство о РОП фактически только недавно начало действовать, уточняются формулировки, устраняются разногласия с участниками рынка, и на этот период ставки необходимо заморозить.

Председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская говорит, что повышение размера экосбора в 13 раз приведет к росту себестоимости алюминиевой упаковки более чем на 6%. С учетом зависимости от импорта и курса валют, инфляционных рисков, это сильно ударит по конкурентоспособности российской алюминиевой упаковки по сравнению с рынками ЕАЭС и Китая и поставит под угрозу инвестиционные проекты в отрасли, предупреждает она. Как отмечает госпожа Казовская, алюминиевая упаковка полностью перерабатывается и пользуется высоким спросом на рынке вторичных материалов. Вторичный алюминий, по ее словам, используется от авиастроения и металлургии до пищевой продукции, и недостатка в перерабатывающих мощностях нет, в связи с чем столь резкое повышение ставки и присвоение двойного коэффициента противоречит концепции РОП.

Петр Базунов также считает, что применение некоторых повышающих критериев спорно в текущей ситуации, и приводит в пример показатель востребованности вторичного сырья. «Сейчас в связи с ослаблением мировой экономики цены и спрос на первичное полимерное сырье упали, а рынок вторичной продукции, которая априори дешевле, вообще замер. Из-за этого производители вторичного сырья терпят убытки и многие вообще закрываются»,— рассказывает он.

Глава юридической компании «Дельфи», член научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева замечает, что, хотя предложенные ставки разработаны по утвержденной правительством методике, они ставят производителей разных сегментов в неравные условия. Один из собеседников “Ъ” на рынке поясняет, что опережающий рост ставок для комбинированной картонной упаковки может объясняться сложностями процесса утилизации: во всем мире тарифы в этом сегменте выше. Но для металлической тары, куда входит алюминиевая банка, согласен источник “Ъ”, это безосновательно.

По оценкам источника “Ъ” среди производителей продуктов, цены на полке в результате индексации экосбора могут вырасти на 1,4–2,7% в зависимости от продукта в дополнение к уровню продовольственной инфляции.

По словам Дмитрия Вострикова, доля экосбора в себестоимости продукции может варьироваться от нескольких до десятков процентов и любое повышение цен при этом может быть проблемой для бизнеса. «Некоторые виды продукции, например напитки, обладают высокой эластичностью спроса: при повышении их стоимости на 1% продажи падают на 1,3–1,6%»,— поясняет он.

В Рыбном союзе считают, что дальнейшее повышение ставки экосбора противоречит задачам по увеличению доступности рыбной продукции и ее потребления. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов называет существенными риски для предприятий молочной отрасли: в случае предлагаемого повышения общий размер экосбора составит значительную часть прибыли. По его оценкам, в таком случае на единицу упаковки экосбор составит 30% от стоимости.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов также считает, что незапланированное значительное увеличение ставок экосбора спровоцирует дополнительный импульс продуктовой инфляции. «Экономическое обоснование роста должно включать оценку влияния на экономику и отрасли, исключать единовременный рост в 2–11 раз и предусматривать возможность поэтапного ввода требований»,— подчеркивает он.

В то же время, по мнению главы аналитического агентства целлюлозно-бумажной промышленности «Центр системных решений» Дениса Кондратьева, ставки давно требовалось повысить.

По его словам, механизм РОП должен быть направлен на то, чтобы полученные в виде экосбора средства направлялись утилизатору, который на эти деньги осуществляет переработку. И когда на рынке появляется достаточно как первичного, так и вторичного сырья, между ними должна начаться рыночная конкуренция.

К примеру, отмечает эксперт, сейчас собирается так много макулатуры, что та успешно конкурирует с первичным сырьем — целлюлозой, которая стала практически невостребованной для производства определенного вида гофрокоробок. По его мнению, чтобы механизм РОП был эффективным и в других секторах, ставки экосбора должны быть рабочими и стимулировать развитие переработки. «В прошлом году базовые ставки были просто скорректированы на показатель инфляции. Теперь же стоит говорить не об их кратном увеличении, а о доведении до рабочего уровня»,— считает господин Кондратьев.

Ольга Мордюшенко, Александра Мерцалова