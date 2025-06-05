Пакуй, пока горячо
Экосбор для десятков видов тары могут повысить в несколько раз
В Минприроды запланировали повышение в 2,7–17,6 раза ставок экосбора для 35 видов упаковки, включая изделия из пластика, металла и стекла. Участники рынка считают для некоторых видов упаковки столь резкое повышение неоправданным и ожидают ускорения роста цен на продукты. Но некоторые эксперты называют индексацию эффективным способом стимулировать развитие переработки.
Начать платить повышенный экосбор участники рынка могут с 1 марта 2026 года
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Минприроды предлагает повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза относительно показателей 2025 года, следует из имеющихся у “Ъ” расчетов. С учетом повышающего коэффициента, зависящего от свойств используемых материалов, ставка вырастет в 2,7–17,6 раза. Для упаковки из комбинированных материалов на основе бумаги она может увеличиться в 17,6 раза, до 96,16 тыс. руб. за тонну, для металлической — в 12,8 раза, до 35,76 тыс. руб., для стекла — в 2,7–4,5 раза, до 13,4–20,13 тыс. руб. Также в перечень входят пластмассовая, деревянная и текстильная упаковка. Собеседник “Ъ” на FMCG-рынке сообщает, что ставки предлагается повысить с 1 марта 2026 года.
Экосбор платят производители упаковки. Сейчас действуют принятые летом 2024 года значения базовых ставок на 2025–2027 годы, которые предусматривают ежегодное повышение с учетом прогнозной инфляции. В 2025 году планировалось повысить ставки на 15%, в 2026-м — на 8%, в 2027-м — на 4%. Также должны увеличиваться норматив утилизации (в 2025 году — 55% выпущенной упаковки, с 2026 года — 75%, с 2027 года — 100%) и повышающий коэффициент.
В Минприроды сообщили “Ъ”, что совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Росприроднадзором ведут работу по актуализации ставок экосбора, которые по законодательству РФ должны быть экономически обоснованными. О конкретных изменениях базовых значений тех или иных групп товаров говорить преждевременно, отметили в министерстве. Там добавили, что ключевая задача механизма расширенной ответственности производителей (РОП) — стимулировать производителей и импортеров самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров, а экосбор — тот случай, когда физическое исполнение нормативов компания не может выполнить по каким-то причинам.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков называет уплату экосбора фактически безальтернативным вариантом. «Теоретически остается возможность вместо этого заключить договор с утилизатором, но в реестре всего 120 компаний вместо 600 присутствующих на рынке»,— поясняет он.
Собеседники “Ъ” отмечают, что сумма планируемых новых платежей экосбора составляет от 35% до 60% стоимости сырья, которое закупают производители упаковки, и «заплатить за это придется обычным покупателям».
Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов указывает, что законодательство о РОП фактически только недавно начало действовать, уточняются формулировки, устраняются разногласия с участниками рынка, и на этот период ставки необходимо заморозить.
Председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская говорит, что повышение размера экосбора в 13 раз приведет к росту себестоимости алюминиевой упаковки более чем на 6%. С учетом зависимости от импорта и курса валют, инфляционных рисков, это сильно ударит по конкурентоспособности российской алюминиевой упаковки по сравнению с рынками ЕАЭС и Китая и поставит под угрозу инвестиционные проекты в отрасли, предупреждает она. Как отмечает госпожа Казовская, алюминиевая упаковка полностью перерабатывается и пользуется высоким спросом на рынке вторичных материалов. Вторичный алюминий, по ее словам, используется от авиастроения и металлургии до пищевой продукции, и недостатка в перерабатывающих мощностях нет, в связи с чем столь резкое повышение ставки и присвоение двойного коэффициента противоречит концепции РОП.
Петр Базунов также считает, что применение некоторых повышающих критериев спорно в текущей ситуации, и приводит в пример показатель востребованности вторичного сырья. «Сейчас в связи с ослаблением мировой экономики цены и спрос на первичное полимерное сырье упали, а рынок вторичной продукции, которая априори дешевле, вообще замер. Из-за этого производители вторичного сырья терпят убытки и многие вообще закрываются»,— рассказывает он.
Глава юридической компании «Дельфи», член научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева замечает, что, хотя предложенные ставки разработаны по утвержденной правительством методике, они ставят производителей разных сегментов в неравные условия. Один из собеседников “Ъ” на рынке поясняет, что опережающий рост ставок для комбинированной картонной упаковки может объясняться сложностями процесса утилизации: во всем мире тарифы в этом сегменте выше. Но для металлической тары, куда входит алюминиевая банка, согласен источник “Ъ”, это безосновательно.
По оценкам источника “Ъ” среди производителей продуктов, цены на полке в результате индексации экосбора могут вырасти на 1,4–2,7% в зависимости от продукта в дополнение к уровню продовольственной инфляции.
По словам Дмитрия Вострикова, доля экосбора в себестоимости продукции может варьироваться от нескольких до десятков процентов и любое повышение цен при этом может быть проблемой для бизнеса. «Некоторые виды продукции, например напитки, обладают высокой эластичностью спроса: при повышении их стоимости на 1% продажи падают на 1,3–1,6%»,— поясняет он.
В Рыбном союзе считают, что дальнейшее повышение ставки экосбора противоречит задачам по увеличению доступности рыбной продукции и ее потребления. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов называет существенными риски для предприятий молочной отрасли: в случае предлагаемого повышения общий размер экосбора составит значительную часть прибыли. По его оценкам, в таком случае на единицу упаковки экосбор составит 30% от стоимости.
Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов также считает, что незапланированное значительное увеличение ставок экосбора спровоцирует дополнительный импульс продуктовой инфляции. «Экономическое обоснование роста должно включать оценку влияния на экономику и отрасли, исключать единовременный рост в 2–11 раз и предусматривать возможность поэтапного ввода требований»,— подчеркивает он.
В то же время, по мнению главы аналитического агентства целлюлозно-бумажной промышленности «Центр системных решений» Дениса Кондратьева, ставки давно требовалось повысить.
По его словам, механизм РОП должен быть направлен на то, чтобы полученные в виде экосбора средства направлялись утилизатору, который на эти деньги осуществляет переработку. И когда на рынке появляется достаточно как первичного, так и вторичного сырья, между ними должна начаться рыночная конкуренция.
К примеру, отмечает эксперт, сейчас собирается так много макулатуры, что та успешно конкурирует с первичным сырьем — целлюлозой, которая стала практически невостребованной для производства определенного вида гофрокоробок. По его мнению, чтобы механизм РОП был эффективным и в других секторах, ставки экосбора должны быть рабочими и стимулировать развитие переработки. «В прошлом году базовые ставки были просто скорректированы на показатель инфляции. Теперь же стоит говорить не об их кратном увеличении, а о доведении до рабочего уровня»,— считает господин Кондратьев.