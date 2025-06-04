Пиво открыло новые регионы

Вошедшие в состав России в 2022 году регионы стали драйвером роста продаж пива. Сейчас они обеспечивают 2–3% от федерального спроса на продукцию. Одной из крупнейших российских пивоваренных компаний «Балтика» за их счет удалось увеличить продажи почти на семь процентных пунктов. Основное потребление в новых регионах формируют сезонные рабочие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На новые территории приходится 2–3% от продаваемого в России пива, следует из данных аналитической компании «Нильсен». Эта цифра продолжает увеличиваться. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин оценивает долю этих регионов в 5% от общего объема производимого в России пива. Официальных цифр о розничных продажах в новых регионах до сих пор не приводилось: до 2027 года предприятия этих субъектов РФ могут не отчитываться, поясняет господин Небольсин.

Алкоголь — одна из ключевых категорий потребительских трат в России. По подсчетам «Нильсен», в месяц на нее расходуется в среднем 4% семейного бюджета. В январе—феврале на пиво приходилось 39,4% от общего объема денежных продаж алкоголя в России. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—апреле 2025 года в России было выпущено 279,5 млн дал пива и пивных напитков. Год к году показатель вырос на 3,6%, в то время как практически все основные категории крепкого алкоголя показали снижение.

Аналитики «Нильсен» отмечают, что продажи пива в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях дают дополнительный импульс всему сегменту. Если по итогам 2024 года натуральные продажи пива в границах России до 2022 года выросли на 6,1%, то с учетом новых территорий — на 9,9%.

Заметнее вклад новых регионов в продажах отдельных производителей.

Розничный спрос на продукцию AB InBev Efes (Bon Season, Velkopopovicky Kozel, «Старый мельник из бочонка») за прошлый год без новых регионов вырос на 12,1%, с их учетом — на 13%. Для «Балтики» показатели составили 11,1% и 18% соответственно. В компании пояснили “Ъ”, что в 2024 году продажи пива в новых регионах выросли на 50% год к году.

У «Объединенных пивоварен» (ОПХ; ранее Heineken в РФ; бренды «Три медведя», «Охота», «Жигулевское 1978» и «Бочкарев») и Московской пивоваренной компании (МПК; «Хамовники», «Жигули барное», «Граф Орлов», Hollandia) объем натуральных продаж пива за прошлый год сократился. Но новые регионы сгладили снижение. Например, без их учета МПК потеряла за 2024 год 9% в объеме реализации, с их учетом — 7,3%. В этих компаниях на вопросы “Ъ” не ответили.

Алексей Небольсин считает, что наиболее значительный объем поставок пива в новые регионы осуществляет «Балтика», используя мощности в Ростове-на-Дону. Речь, по его словам, идет, в частности, о пиве под брендом «Дон». В «Балтике» уточнили “Ъ”, что в Ростове-на-Дону компания по лицензии сейчас производит пиво под локальным брендом Донбасса «Юзовское». Оно разливается для продажи на весь юг России, включая Крым, Ставропольский край, Волгоградскую область.

Значительную долю на новых территориях занимают также локальные производители из южных регионов России, в том числе Крыма, считает господин Небольсин.

Эти игроки заменили ушедших с рынка украинских производителей. Хотя существенную долю на новых территориях сохраняют местные производители, запускавшие бизнес еще до смены власти, считает источник “Ъ” на алкогольном рынке. Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский не исключает, что могут поставляться и импортные напитки. Единственной сложностью, например, для Крыма, он называет дорогую логистику.

Господин Небольсин считает наиболее активной группой потребителей в новых регионах рабочих, приехавших для строительства крупных объектов и восстановления городов. «Это люди, уехавшие из других регионов, где потребление, соответственно, снизилось»,— предупреждает он. Исполнительный директор «Нильсен» Константин Локтев предполагает, что значительное число потребителей на новых территориях в итоге будет способствовать росту не только рынка пива, но и других сегментов потребительского рынка.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова