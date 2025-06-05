«Ведомости»: часть рейсов аэропортов Москвы могут перенести в Петербург

Как минимум две зарубежные авиакомпании обсуждают перевод части рейсов из аэропортов Москвы в петербургский Пулково, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, переговоры инициированы иностранными перевозчиками, которые уже летают в Санкт-Петербург. Согласно публикации, среди них может быть Turkish Airlines, название второго перевозчика не упоминается.

Источники заявили «Ведомостям», что авиакомпании пересматривают программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за ограничений воздушного пространства на фоне атак беспилотников. Еще одной причиной названо увеличение числа пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из Москвы, но приезжают в столицу из Санкт-Петербурга.

В Домодедово при этом заявили «РИА Новости», что информация о массовом переносе рейсов «не соответствует действительности». Другие аэропорты пока никак не комментировали публикацию.

Минувшей весной атаки БПЛА неоднократно приводили к массовым задержкам рейсов в российских аэропортах, в том числе в Москве. В последний раз Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу ночью 28 мая. К утру более 50 самолетов были отправлены на запасные аэродромы. На этой неделе авиакомпания Emirates заявила о готовности отказаться от полетов в Россию из-за расширения географии атак украинских беспилотников.