СКР признал терактами подрывы мостов в Брянской и Курской областях

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) квалифицировало подрывы участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях как террористические акты (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко. Очевидно, отметила она, террористы, «действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан».

В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети. Проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Допрошены свидетели, потерпевшие, сотрудники компании ОАО РЖД. Напомним, как сообщал «Ъ», на месте одного из терактов была найдена и обезврежена бомба, состоявшая из 10 кг взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение.

При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России организаторы и исполнители терактов будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, добавила госпожа Петренко.

Подробнее об атаках — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Николай Сергеев