Союз неплатимый

Белорусские налоговые органы в последние месяцы активизировали обращения в российские суды для поиска активов своих должников на территории России. Инспекции просят признать и исполнить в РФ решения белорусских судов о взыскании с физлиц задолженности, возникшей в том числе из-за привлечения к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившихся компаний. Размер требований доходит до миллионов евро. В большинстве случаев такие заявления удовлетворяются. Эксперты связывают рост подобных дел, в частности, с миграцией должников и их активов на территорию РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белорусские налоговики нашли понимание в российских судах

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Белорусские налоговики нашли понимание в российских судах

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел целых семь кейсов за последние полгода, когда белорусские налоговые инспекции обращались в российские арбитражные суды с заявлениями о признании и приведении в исполнение решений белорусских судов о взыскании долгов. Общая тенденция свидетельствует о стремлении белорусских властей добраться до активов должников, чье местонахождение обнаружено на территории РФ.

Госпошлина, убытки и ответственность

В судебных актах речь идет о взыскании государственной пошлины, убытков либо долгов по субсидиарной ответственности с физических лиц — граждан как Белоруссии, так и России. Взыскиваемая задолженность варьируется от небольших сумм госпошлины (334 белорусских рубля) до значительных размеров субсидиарки (около €8,9 млн по долгам обанкротившегося Осиповичского вагоностроительного завода).

В шести из семи случаев российские суды со ссылкой на двусторонние договоры между странами удовлетворили заявления белорусских инспекций, признав требования правомерными.

Свое обращение в российские судебные органы иностранные налоговики обосновывали тем, что имеющие задолженность перед белорусским бюджетом лица находятся в России. Отечественные арбитражные суды проверяли эти факты, запрашивая у ФНС РФ, Росреестра и МВД России информацию о наличии у должника «места временного или постоянного проживания в РФ, счетов в российских банках, имущества на территории РФ, в том числе недвижимого или транспортных средств». Впрочем, не во всех судебных актах упоминается направление таких запросов. Однако во всех шести случаях российские суды принимали решение о возможности признания иностранного судебного решения и подсудности им спора именно на основании нахождения должника на территории РФ.

Помимо этого, отечественные суды проверяли, нет ли оснований для отказа в признании и приведении в исполнение белорусских судебных решений. В частности, что должники были надлежащим образом уведомлены о судебных разбирательствах в Белоруссии — «как в порядке направления судебных поручений об оказании международной правовой помощи, так и в ином предусмотренном национальным законодательством порядке». Отдельно российские суды должны были удостовериться, что исполнение белорусских решений не будет нарушать публичный порядок РФ — ни одного такого нарушения установлено не было.

Единственный за проверяемый период случай, когда российский арбитражный суд отказал белорусской инспекции, связан с пропуском установленного законом трехлетнего срока для предъявления решения к принудительному исполнению. Он истек в марте 2018 года, а инспекция обратилась за исполнением только в апреле 2024 года, причем ходатайство о восстановлении срока не подавала.

Миграция, активы и взыскание

Ряд опрошенных “Ъ” юристов говорят о наличии тренда на увеличение числа обращений белорусских налоговиков в суды РФ в последние годы. Среди основных причин такой активизации руководитель судебно-арбитражной практики INSIGHT advocates Юлия Петрова называет миграцию самих должников и их активов на территорию РФ, а также стратегию налоговых органов, которые «стали более активно отслеживать имущество должников» за пределами Белоруссии. Управляющий партнер Skif Consulting Дмитрий Демиденко отмечает также тесную экономическую связь между странами: нередко белорусские предприятия имеют в России «дочерние» или «сестринские» компании, а граждане часто открывают бизнес или приобретают активы в РФ. «Мы видим систематический обмен данными между налоговыми органами в части представления информации по открытым счетам, активам, так и по запросам, которые могут стать основанием для привлечения к налоговой ответственности»,— добавляет гендиректор юрфирмы «Легикон-Право» Оксана Попова.

Эксперты отмечают, что похожая практика с обращением иностранных налоговых органов в российские суды за признанием и приведением в исполнение в России решений о взыскании долгов имеется и с другими странами СНГ — например, с Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией.

Партнер Lidings Александр Попелюк добавляет, что «до весны 2022 года с заявлениями о признании также обращались налоговые инспекции Украины». Он уточняет, что иностранные налоговые органы обращаются за исполнением как в российские арбитражные суды, так и в суды общей юрисдикции.

Для признания иностранного судебного решения в России «тот факт, что заявителем является налоговая инспекция, а не частное лицо, никаких преференций не дает», объясняет адвокат АБ NSP Сергей Бахмисов. Наиболее часто встречающейся причиной отказа в признании, по его словам, является пропуск трехлетнего срока, предоставленного для обращения за принудительным исполнением решения иностранного суда.

Еще одним основанием для отказа может стать отсутствие доказательств надлежащего извещения должника о судебном процессе в Белоруссии, указывает руководитель проектов налоговой практики Khalimon Legal Надежда Кондакова. «Если российский суд усомнится в том, что лицо действительно знало о белорусском разбирательстве и имело возможность участвовать в нем, то признания не будет. Это особенно важно, когда речь идет о заочных решениях или публикациях вместо персонального уведомления»,— подчеркивает госпожа Кондакова. Сергей Бахмисов добавляет, что если на стадии признания и приведения в исполнение выясняется, что извещение отправлялось на устаревший адрес, то суд откажет в признании решения. В то же время Дмитрий Демиденко считает, что сбои с уведомлениями происходят «не чаще, чем по внутрироссийским спорам», и должники прибегают к схожим уловкам для уклонения от вручения извещения.

Надежда Кондакова отмечает, что ссылка на противоречие публичному порядку в подобных делах встречается редко и используется как «крайняя мера», поскольку «простая разница в подходах к налогообложению или штрафным санкциям обычно не воспринимается как препятствие для исполнения». Господин Демиденко подтверждает это, указывая, что «соответствие решений белорусских судов о взыскании налогов и иных обязательных платежей публичному порядку РФ, как правило, вопросов не вызывает», поскольку обе страны «ревностно относятся к соблюдению государственных интересов».

Юристы выделяют ряд типичных ошибок, с которыми сталкиваются иностранные налоговые органы при попытке принудительного исполнения решений своих судов на территории РФ.

Помимо пропуска срока давности и ненадлежащего уведомления должника Оксана Попова называет неправильное оформление документов (в том числе отсутствие апостиля, незаверенный перевод) или их неполный комплект. Надежда Кондакова акцентирует внимание также на недостаточности данных о вступлении решения иностранного суда в силу. Юлия Петрова добавляет к этому неверное определение подсудности.

Сейчас взаимодействие между Россией и Белоруссией в сфере принудительного исполнения судебных решений претерпевает значительные изменения. В декабре 2024 года было подписано новое соглашение между странами о порядке взаимного исполнения судебных постановлений, которое призвано существенно упростить и ускорить процесс взыскания долгов. В конце мая оно было ратифицировано белорусским парламентом. Основной новацией является отмена самой процедуры признания судебных решений, то есть для их исполнения больше не нужно будет идти в суд, а можно сразу обращаться к уполномоченным органам (в России это судебные приставы). Впрочем, юристы отмечают, что соглашение не касается решений российских арбитражных судов и белорусских экономических судов, в которых обычно речь идет о наиболее крупных спорах, в том числе о привлечении к субсидиарной ответственности.

Диана Лисунова, Анна Занина