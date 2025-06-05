Трамп назвал Маска сумасшедшим

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маска знал об отмене субсидирования электромобилей несколько месяцев. Он также назвал миллиардера и своего бывшего подчиненного сумасшедшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Илон был "на исходе", я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер ушел с главы должности DOGE в администрации президента. 1 июня господин Трамп объявил, что отзывает кандидатуру соратника господина Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

4 июня Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. Президент США в ответ заявил, что разочарован в миллиардере, поскольку он «знал все внутренние детали проекта». По его словам, экс-глава DOGE раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».