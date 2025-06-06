«Роскосмос» заказал три ракеты «Ангара» для запуска модулей орбитальной станции

В рамках нового госконтракта «Роскосмоса» и Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева будут изготовлены три модернизированные ракеты «Ангара-А5М». Они предназначены для запуска модулей новой Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

По сравнению со штатной ракетой «Ангара-А5» версия А5М обладает увеличенной грузоподъемностью и может выводить космические аппараты весом до 27 тонн на низкую околоземную орбиту (против 24 тонн у «Ангары-А5»).

Как отметили представители «Роскосмоса», следующим стратегическим этапом модернизации является адаптация «Ангары-А5М» для обеспечения безопасных запусков перспективных пилотируемых космических кораблей.

Дмитрий Сотак