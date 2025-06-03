Госдуме предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и книжные издательства

Курултай Башкортостана и депутат Госдумы Динар Гильмутдинов (ЕР) внесли в нижнюю палату парламента поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Законопроект предусматривает введение новых ограничений для попавших в реестр иноагентов лиц — запрет на учреждение СМИ и юридических лиц «в целях осуществления производства и (или) распространения информационной продукции» для несовершеннолетних.

Авторы поправок напоминают, что сегодня иноагенты уже не имеют права производить информационную продукцию для несовершеннолетних. «Но иностранные агенты для продвижения своей информационной политики могут обойти этот запрет, используя право быть учредителем СМИ и (или) юридических лиц, создающих или распространяющих указанную информационную продукцию, в частности книжных издательств»,— сказано в пояснительной записке. Депутаты уверены, что такие СМИ и юрлица не могут быть «независимыми от иностранного влияния».

«Защита российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия является одной из задач по обеспечению защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти»,— отметили парламентарии. По их мнению, инициатива направлена на защиту этих ценностей и обеспечение «национальной безопасности РФ, ее суверенитета».

Предполагается, что деятельность уже существующих СМИ, учрежденных иностранными агентами, будет приостановлена в судебном порядке. Избежать санкции СМИ смогут в случае, если их учредители будут исключены из реестра иноагентов в течение 180 дней со дня вступления запрета в силу.

Эмилия Габдуллина