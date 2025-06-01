Шире Radius

Совладельцем складского девелопера Radius Group стал президент Общества дружбы с Бангладеш Саттар Миа. Предприниматель получил 22% в компании, стоимость которых может достигать 2 млрд руб. Застройщики привлекают новых партнеров, рассчитывая получить дополнительные средства для реализации проектов и возможности выхода на новые рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Долю в девелоперской компании Radius Group получил Саттар Миа. 28 мая ему перешли 22% в уставном капитале ООО «Радиус групп», следует из СПАРК. Доли других совладельцев в компании сократились: Натали Саймонс — с 51% до 40%, Захара Валькова — с 49% до 38%. В Radius Group не ответили на вопросы “Ъ”. Оперативно связаться с господином Миа не удалось. Партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева оценивает долю в 22% в Radius Group в 1,5–2 млрд руб., исходя из стоимости компании в 6–8 млрд руб.

Radius Group создана в 2006 году. В числе ее основателей изначально были уроженцы США Кристофер Ван Рит и Дэвид Саймонс, перебравшиеся в Россию в 1990-х. Самым крупным объектом компании в РФ был логопарк «Южные врата» (460 тыс. кв. м) в Подмосковье. Им девелопер владел совместно с чешской PPF Group. Последняя после начала военных действий на Украине продала свои российские активы. Тогда «Южные врата» перешли Instone Development. Radius Group также намеревалась сократить свое присутствие на российском рынке, сконцентрировавшись на работе в ОАЭ. Но весной 2024 года компания начала в России новый проект: логопарк на 270 тыс. кв. м на 50 га в селе Белый Раст Дмитровского района Подмосковья, в 35 км от МКАД (см. “Ъ” от 8 апреля 2024 года).

Саттар Миа в 2018 году был помощником посла Бангладеш в России, сейчас возглавляет Общество дружбы с республикой. Он также выступает председателем комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому партнерству в Шри-Ланке. На рынке складского девелопмента предприниматель до сих пор известен не был. Согласно СПАРК, господин Миа — совладелец ООО «Национал групп», «Национал консалтинг», «Компания "Таргет"» и нескольких других небольших юридических лиц. «Национал групп» занимается проектами в области электроснабжения.

Арина Матвеева предполагает, что появление в числе учредителей Radius Group нового совладельца может быть связано с необходимостью привлечения дополнительного капитала для финансирования проектов или расширения бизнеса.

Это альтернатива кредитованию, которая позволяет сохранить финансовую гибкость и минимизировать долговую нагрузку, считает она. Актуальность механизма выросла в контексте высокой стоимости кредитования. Другой возможной мотивацией для привлечения нового партнера госпожа Матвеева называет выход на новые рынки. Эксперт предполагает, что бизнес-связи и опыт господина Миа могут расширить возможности развития в Азии.

Инвесторы с собственными средствами сейчас также заинтересованы во вложениях в складскую недвижимость, считает партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Это объясняется высокой востребованностью формата в последние годы. Согласно Nikoliers, в Москве средняя арендная ставка в период с 2022 по 2025 год увеличилась в 2,3 раза, до 13,9 тыс. руб. Хотя в последний год с ростом предложения и увеличением вакантности рост складского рынка замедлился.

В этом контексте инвесторы стали подходить к складскому рынку осторожнее. В первом полугодии 2025 года, по предварительному прогнозу CORE.XP, инвестиции в производственно-складской сегмент в России сократятся на 63%, до 40 млрд руб. Это более выраженное снижение, чем на рынке недвижимости в целом, где оно оценивается в 39% — до 334 млрд руб.

Дарья Андрианова