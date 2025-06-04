Рыба оплывает биржу

Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об обязательной регистрации внебиржевых договоров продажи партий рыбы от 10 тонн может коснуться 60% рынка. Производители критикуют инициативу, опасаясь роста административной нагрузки на бизнес и раскрытия коммерческих сведений из-за необходимости отчитываться о десятках тысяч соглашений. Но для властей система национальных индикаторов — возможность мониторинга рынка и раскрытия серых схем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Требование информировать уполномоченную биржу о заключенных контрактах на оптовую продажу рыбы может затронуть не менее 60% (2,5 млн тонн) производимой и реализуемой в России продукции. Такую оценку в рамках проходившего 3 июня совместного заседания общественных советов при Росрыболовстве и ФАС России привел вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. По его мнению, мера создаст дополнительную административную нагрузку на всех участников торговли рыбной продукцией: производителей, переработчиков, розницу, логистов, предприятия общепита.

Требование об обязательном информировании биржи о заключенных внебиржевых контрактах на рыбном рынке обсуждается с 2024 года. Инициатива направлена на создание ценовых индикаторов. В рамках нее ФАС разработала поправки о включении рыбной продукции в профильное постановление правительства №892. Участники рыбного рынка были проинформированы об этом через общественную организацию «Деловая Россия».

В ФАС пояснили “Ъ”, что проект пока в стадии разработки. Он будет предусматривать обязанность отчитываться о внебиржевых договорах более чем на 10 тонн для 19 видов рыбной продукции.

Реализация инициативы позволит отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, считают в ведомстве. Там добавили, что учет сделок позволит поддержать стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке, способствуя развитию конкуренции. В Росрыболовстве пояснили “Ъ”, что документ пока не поступал в агентство. Там уточнили, что в дальнейшем он должен пройти все предусмотренные законом стадии рассмотрения.

Собеседник “Ъ” на рыбном рынке называет партию в 10 тонн небольшой — это один рефрижератор. Алексей Осинцев отмечает, что инициатива ФАС сейчас распространяется на основные для России виды рыбы — минтай, треску, пикшу, тихоокеанский лосось, атлантическую скумбрию и сельдь. Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак говорит, что требование об обязательной регистрации внебиржевых сделок только при продаже минтая предполагает учет 32–48 тыс. договоров в год. Продукция из этой рыбы занимает не более 15% внутреннего рынка, уточняет он. Вице-президент Петербургской биржи Елена Сидорова не видит рисков для бизнеса, связанных с отчетностью по биржевым договорам. По ее словам, регистрация договоров от 10 тонн не коснется розничных продавцов.

Обязательные отчеты предполагают, что все предприятия будут готовить дополнительные документы, платить за их подачу, говорят в АСРФ. Нарушение порядка может грозить штрафом в размере 0,3–0,5 млн руб.

Господин Осинцев обращает внимание и на то, что обязательство об информировании биржи о заключенных контрактах не распространяется на импортные поставки, объем которых в прошлом году достиг 700 тыс. тонн. Это, по его мнению, ставит российских производителей в неравные условия с зарубежными игроками.

На рыбном рынке настаивают, что данные для формирования ценовых индикаторов у властей уже есть: это сведения Росстата. Алексей Буглак отмечает, что сейчас ФАС в рамках межведомственного взаимодействия может получать данные из базы Федеральной таможенной службы.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина поясняет, что ценовые индикаторы по замыслу должны позволять рынку видеть реальную стоимость товара, сформированную свободным спросом и предложением. Она называет механизм мощным инструментом регулирования, который «усложняет сокрытие реальных цен в сделках между аффилированными лицами для ухода от налогов или иных целей». Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев тоже рассматривает отчетность о внебиржевых договорах как возможность борьбы с серыми схемами.

Одним из рисков для бизнеса господин Мирзоев считает возможную утечку коммерчески чувствительных данных, об объемах продаж и контрагентах. Он также не исключает, что компании могут начать искусственно дробить сделки, заключая, например, договоры на 9,9 тонн.

Консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Даниил Лапухин обращает внимание на то, что риторика о формировании ценовых индикаторов ведется не только в отношении рыбы, но и в отношении иных товаров. Он предполагает, что ставку на создание национальной системы ценовых индикаторов власти делают в том числе из-за невозможности пользоваться иностранными: они не всегда отражают рыночную ситуацию в России или могут не рассчитываться вовсе. Господин Лапухин замечает, что собираемая в рамках регистрации внебиржевых договоров информация, как правило, включает в себя не только сведения о ценах, но и характеристики товара, особенности его перевозки и проч. Упростить процесс для бизнеса, по его словам, можно через автоматизированную подачу данных.

Александра Мерцалова