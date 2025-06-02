30 миллионов карат мелочью

На фоне общемирового кризиса алмазно-бриллиантовой отрасли РФ удерживает долю мировой торговли алмазами в натуральном выражении. Экспорт сокращается, причем особенно сильно в денежном выражении: по данным Кимберлийского процесса, на 28,6% (в натуральном — примерно на 6,3%). Аналитики объясняют такие показатели ростом доли в экспорте мелких, более дешевых камней. Крупные российские алмазы подпали под санкционные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Россия по итогам 2024 года заняла второе место по темпам снижения экспорта алмазов в денежном выражении среди основных стран-производителей, по данным Кимберлийского процесса.

Год к году показатель сократился на 28,6%, до $2,62 млрд.

Худшую динамику показала только Канада , сократив экспорт на 31%, до $1,07 млрд.

, сократив экспорт на 31%, до $1,07 млрд. Поставки из Ботсваны снизились на 19,9%, до $2,81 млрд, из Анголы — на 8,8%, до $1,44 млрд.

снизились на 19,9%, до $2,81 млрд, из — на 8,8%, до $1,44 млрд. Демократическая Республика Конго (ДРК) увеличила экспорт на 3%, до $89,07 млн.

Как следует из данных Кимберлийского процесса, динамика связана в основном с падением цен на российские алмазы на 24%, до $86,36 за карат. В объеме поставки из РФ снизились на 6,27% год к году, до 30,37 млн карат. Ботсвана сократила экспорт на 21,3%, до 20,34 млн карат, Канада — на 19%, до 12,88 млн карат. Ангола и ДРК увеличили поставки на 1% и 11%, до 10,14 млн и 9,24 млн карат соответственно.

Глобальный экспорт алмазов снизился на 7,21%, до 284,9 млн карат, стоимость поставок упала на 16,8%, до $30 млрд, среднемировые цены — на 10,27%, до $105,33 за карат, следует из материалов. Доля РФ в мировом экспорте алмазов в натуральном выражении осталась на уровне 11%, в денежном — снизилась с 10% до 9%.

Основная задача Кимберлийского процесса — борьба с попаданием на рынок «кровавых» алмазов, нелегально добытых, а также направляемых на финансирование региональных конфликтов и международных террористических группировок. Для этого страны, входящие в организацию, обмениваются данными по добыче, импорту и экспорту алмазов.

По данным Кимберлийского процесса, в 2024 году Россия обеспечила 32% мировой добычи алмазов с показателем 37,32 млн карат против 33% годом ранее. Доля Ботсваны выросла с 23% до 24%, Анголы — с 9% до 12%, Канады — сократилась с 14% до 11%, ДРК — осталась в размере 8%. Мировая добыча выросла на 5,7%, до 117,95 млн карат.

АЛРОСА, которая добывает около 90% алмазов в России, сообщала в отчете за 2024 год, что основное снижение мировых продаж алмазов в этот период обеспечили АЛРОСА и De Beers (ведет добычу в Ботсване, ЮАР, Канаде и Намибии). Как поясняла российская компания, после существенного роста продаж с окончанием пандемии, в 2023–2024 годах алмазно-бриллиантовый рынок вошел в зону коррекции в связи с накоплением существенных запасов в секторе огранки и нормализацией спроса на ювелирную продукцию. Продажи ювелирно-бриллиантовых изделий в 2024 году, сказано в отчете, снизились на 2%, до $81 млрд (о показателях АЛРОСА см. подробнее “Ъ” от 29 мая). В АЛРОСА отказались от комментариев.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов объясняет негативную динамику экспорта алмазов в денежном эквиваленте увеличением продаж АЛРОСА более мелких камней и общим снижением цен на алмазы.

«В ожидании роста цен в 2025–2026 годах, компания могла оставить в запасах наиболее дорогие и крупные камни»,— указывает он. Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков отмечает, что ограничения против РФ на алмазном рынке пока коснулись только крупных, наиболее дорогих алмазов. И снижение в массе, указывает он, привело к снижению в цене.

Как считает господин Красноженов, в этом году производители алмазов продолжат снижение добычи и продаж, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Он указывает, что экспорт бриллиантов из Индии, на которую приходится 90% мировой органики, растет с ноября 2024 года пять месяцев подряд. Индексы цен на бриллианты на платформе Rapaport растут с начала года, индекс цен на алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index также демонстрирует положительную динамику, добавляет эксперт. По его оценкам, нормализация запасов на фоне устойчивого спроса на ювелирные украшения с бриллиантами при ограниченном предложении алмазов станет драйвером длительного структурного восстановления рынка на горизонте следующих 12–18 месяцев.

АЛРОСА указывала в отчетности, что в краткосрочной перспективе ожидается постепенная нормализация уровня запасов алмазов и бриллиантов. Баланс рынка в 2025 году будет зависеть от способности его участников поддерживать «ответственный подход к предложению алмазного сырья» и от начала нового цикла восстановления спроса на ювелирные украшения, сообщала компания.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова