СКР возбудил уголовное дело по факту похищения блогера из подмосковных Химок Арега Щепихина, которого чеченские силовики захватили на Ярославском вокзале Москвы, но потом отпустили. Также правоохранители намерены дать правовую оценку действиям самого господина Щепихина, размещавшего в соцсетях ролики с «провокационными высказываниями в отношении жителей Чечни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР расследует похищение блогера Арега Щепихина, а полиция даст оценку его высказываниям

Фото: кадр из видео СКР расследует похищение блогера Арега Щепихина, а полиция даст оценку его высказываниям

Фото: кадр из видео

История с похищением Арега Щепихина началась во вторник, 3 июня около 9 часов вечера в одном из кафе на Ярославском вокзале. Там к блогеру подошел мужчина и стал снимать его на мобильный телефон, требуя принести извинения за ролик, в котором он оскорбил Аллаха, Коран и чеченцев. Делать это блогер отказался, после чего в зале появились еще два бородача в цивильных костюмах и один — в спортивном. Они схватили господина Щепихина за руки и за ноги и через весь вокзал понесли его к выходу на Комсомольскую площадь.

Там их поджидал черный внедорожник Mercedes с мигалками и спецномерами серии АМР97.

Звавшего всю дорогу на помощь и просившего вызвать полицию блогера пятеро мужчин, как минимум у одного из которых под пиджаком была кобура с пистолетом, общими усилиями затолкали в багажник иномарки и увезли.

Свидетелями происшествия стали многочисленные прохожие, некоторые из которых засняли похищение на мобильные телефоны. Они же сообщили о ЧП в полицию. Та в кафе на месте похищения мужчины обнаружила его рюкзак с документами и куртку.

Через несколько часов Mercedes на Киевском шоссе заблокировали экипажи ДПС. В иномарке оказались только водитель и два пассажира. Их вместе с машиной доставили в линейное управление МВД на станции Москва-Ярославская. Вскоре туда же, но уже добровольно, приехали остальные участники инцидента. Впрочем, Арега Щепихина среди них не было.

По данным “Ъ”, трое задержанных предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими.

Отметим, что Mercedes, на котором они передвигались, не раз был замечен в Москве в качестве машины сопровождения людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Номера на нем оказались настоящие, имелось разрешение и на спецсигналы. На вопрос полицейских об Ареге Щепихине мужчины заявили, что отпустили его. Вскоре отпустили и его похитителей, заявивших, что они проводили в Москве оперативные мероприятия. Впрочем, уже вечером ГСУ СКР по Москве, куда для дальнейшего расследования были переданы все материалы, заявило, что «принято решение о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала». Также в ведомстве уточнили, что все фигуранты «в ближайшее время будут задержаны».

Сам блогер вышел на связь только 4 июня. Он сообщил СМИ, что похитители вывезли его за город, но «сильно не били, больше допрашивали».

О причинах похищения господин Щепихин говорил туманно. Но их объяснил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, назвавший происшедшее с блогером задержанием. Произведено оно было в рамках возбужденного в Чечне уголовного дела, в том числе по факту оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ), а сами мероприятия проходили во взаимодействии с профильными ведомствами Москвы. По словам чиновника, Арег Щепихин «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».

Позже МВД России сообщило, что в отношении блогера Щепихина, «разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики», также организована соответствующая проверка.

Родившийся в Армении 39-летний Арег Щепихин ранее носил фамилию Оганесян. Учился на юридическом факультете Всероссийской государственной налоговой академии Минфина РФ. Позиционирует себя в качестве бизнес-тренера, предпринимателя и блогера. В соцсетях, которые он активно ведет, называет себя «героем России», «национальным спикером», а также «министром будущего РФ». В последнее время часто публиковал ролики с грубыми и уничижительными высказываниями в адрес чеченцев, дагестанцев и мусульман в целом.

Олег Рубникович