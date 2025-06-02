ЦИК Польши подтвердил победу Навроцкого после подсчета 100% голосов

ЦИК Польши обработал 100% бюллетеней во втором туре выборов президента. Побеждает кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Его соперник кандидат от правящей Гражданской коалиции и мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов, приводит данные ЦИКа телеканал TVP Info.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Голосование во втором туре прошло 1 июня. Итоговая явка составила 71,63%, что стало рекордом. В первом туре президентских выборов, который состоялся 19 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, Кароль Навроцкий — 29,54%.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Польша надвое сказала».