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Коммерсантъ FM
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ЦИК Польши подтвердил победу Навроцкого после подсчета 100% голосов

ЦИК Польши обработал 100% бюллетеней во втором туре выборов президента. Побеждает кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Его соперник кандидат от правящей Гражданской коалиции и мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов, приводит данные ЦИКа телеканал TVP Info.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Голосование во втором туре прошло 1 июня. Итоговая явка составила 71,63%, что стало рекордом. В первом туре президентских выборов, который состоялся 19 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, Кароль Навроцкий — 29,54%.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Польша надвое сказала».

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