ЭКО рутина
В РФ растет доступность и популярность экстракорпоральных методов оплодотворения
В России за пять лет почти на 50% выросла доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Сегодня в РФ ежегодно проводят более 100 тыс. таких процедур, примерно 30% из них заканчивается успешно. Технологии становятся «рутинными методами лечения», заявил глава Минздрава. Эксперты подтверждают рост доступности и эффективности этого метода лечения бесплодия. Властям следует обеспечить равный доступ всех пациентов к высокотехнологичной помощи, обращают внимание они.
По статистике Минздрава, каждая третья женщина, прошедшая процедуру ЭКО, сумела выносить плод и родить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Доступность экстракорпоральных методов оплодотворения для россиян за последние пять лет повысилась на 46%, заявил 3 июня глава Минздрава Михаил Мурашко. Сегодня ежегодно за счет ОМС проходят более 100 тыс. процедур лечения бесплодия, при которых оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит в лабораторных условиях. Подобные технологии входят в практику и становятся «рутинными методами лечения», заявил господин Мурашко.
Растет и эффективность процедур: ежегодно, по словам Михаила Мурашко, рождается более 30 тыс. детей. Такого результата удалось добиться за счет увеличения финансирования этого направления медпомощи в программе госгарантий, пояснили “Ъ” в Минздраве.
Один цикл ЭКО по ОМС обходится государству в среднем в 100 тыс. руб., стоимость может варьироваться в зависимости от клиники и дополнительных услуг. По полису можно выполнить до четырех бесплатных процедур ЭКО.
По оценкам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, за счет ОМС в 2025 году будет проведено 104 тыс. лечебных циклов с применением ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) — это около половины от всех таких процедур в стране. С 1995 года организация собрала информацию о более чем 1,7 млн циклов, за это время за счет ВРТ родилось 500 тыс. детей. «Но сами по себе эти цифры не позволяют сделать вывод о доступности этого вида медицинской помощи населению,— отмечает Владислав Корсак.— Таким показателем можно считать количество лечебных циклов на 1 млн населения. Среднеевропейское число — 1,5 тыс., у нас — 1,1 тыс. циклов, но это данные за 2022 год (более свежих данных еще не публиковалось.— “Ъ”). За два года количество процедур еще выросло. Это очень достойный показатель».
Акушер-гинеколог, репродуктолог центра охраны здоровья, семьи и репродукции АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Варламова связывает рост эффективности ЭКО с расширением доступа к процедуре за счет программ ОМС, более ранним обращением пар с проблемами фертильности, улучшением скрининговых методов для выявления причин бесплодия и общим ростом квалификации специалистов. «В Москве, например, пациенты могут получить как ЭКО по ОМС, так и пройти полное обследование и подготовку на высоком уровне»,— говорит госпожа Варламова.
Репродуктолог Виктория Шустова уточняет: современные инкубаторы с системой контроля среды (pH, кислорода и CO2) позволяют эмбрионам развиваться в условиях, максимально приближенных к естественным. Применение преимплантационной генетической диагностики помогает отобрать генетически здоровые эмбрионы, что повышает шансы на беременность и снижает риск выкидыша. Подбор схем стимуляции индивидуально для женщины с учетом ее возраста, гормонального профиля и резерва яичников улучшает качество яйцеклеток. Современные методы криоконсервации позволяют сохранить эмбрионы без потери их качества, что помогает при переносе в более благоприятный цикл, говорит госпожа Шустова.
Сегодня родителями могут стать пары с теми диагнозами, которые еще недавно считались почти безнадежными, подчеркивает Екатерина Варламова. Речь идет в том числе о пациентах с тяжелыми формами бесплодия, генетическими нарушениями или сложными сопутствующими заболеваниями. Виктория Шустова говорит и о пациентках старшего репродуктивного возраста, а также женщинах и мужчинах с онкологическими заболеваниями. При наличии замороженного материала или при сохраненном сперматогенезе возможно забеременеть после ремиссии, говорит эксперт.
Кроме того, отцами могут стать мужчины с тяжелыми формами азооспермии (отсутствием сперматозоидов в эякуляте) и генетическими патологиями.
Важно, чтобы пациенты по всей стране имели равный доступ к высокотехнологичной помощи и технологии ЭКО, обращает внимание Екатерина Варламова. Также, говорит она, в России необходимо продолжать развивать диагностику и междисциплинарный подход. Виктория Шустова указывает, что шансы на успех зависят от возраста женщины, причины бесплодия и состояния здоровья. В среднем, говорит она, эффективность одного ЭКО-цикла составляет 35–45% у женщин до 35 лет и до 15% у женщин старше 42 лет, часто нужно несколько попыток. «Каждая история зачатия с помощью ЭКО — это не просто медицинский случай,— резюмирует госпожа Шустова.— Это история веры, терпения и желания стать родителями, несмотря ни на что».