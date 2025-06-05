Бюджет недосчитался нефти

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае составили 513 млрд руб., снизившись к маю прошлого года на 35%. Сокращение поступлений по итогам пяти месяцев к такому же периоду 2024-го составило 14%. Основная причина сжатия доходов — низкие цены на российскую нефть и крепкий рубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Налоговые доходы бюджета от добычи и продажи нефти и газа в мае 2025 года снизились до 513 млрд руб. (минус 35% год к году). Снижение по итогам пяти месяцев (собрано 4,24 трлн) составило 14%. Основная причина — сокращение мировых цен на нефть. Определяемая для налоговых целей долларовая стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в апреле составляла $54,8 против $75 годом ранее (речь об апреле, потому что компании в мае рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце). Вчера ведомство сообщило уже среднюю майскую цену Urals, и она также не выглядит оптимистичной — $52,1 за баррель. На снижение нефтяных цен накладывается еще и укрепление рубля: рублевая цена барреля и уплачиваемые с нее компаниями налоги становятся еще ниже.

Все это уже сказалось на проектировках действующего федерального бюджета (см. “Ъ” от 29 мая). Принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект снижает ожидаемые в 2025 году налоговые поступления от добычи и продажи газа с 10,9 трлн до 8,3 трлн руб., то есть на 2,6 трлн руб., или сразу почти на четверть. Это происходит из-за снижения прогноза стоимости российской нефти в этом году с $69,7 до $56 за баррель, а также из-за корректировки курса рубля с 96,5 руб./$ до 94,3 руб./$. Нынешняя стоимость Urals ниже не только изначально заложенной в бюджет, но и цены отсечения в $60, которая минимально необходима для исполнения его расходной части. Это уже вызвало рассуждения о необходимости снижать этот порог для того, чтобы сделать расходную часть бюджета менее зависимой от нефти и больше накапливать на черный день. Глава Минфина Антон Силуанов в ходе думского обсуждения поправок говорил, что этот вопрос может быть рассмотрен при подготовке бюджета на следующую трехлетку.

Несмотря на сокращение поступлений, Минфин в июне (из-за особенностей статистики) ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов. Поэтому в среду он объявил о покупке валюты и золота в резервы. По сообщению ведомства, на такие операции с 6 июня по 4 июля будет направлено 28,3 млрд руб. (по 1,5 млрд руб. ежедневно). Это меньше, чем было в предыдущий месяц (2,3 млрд руб.). Впрочем, как и прежде, по факту речь будет идти не о покупке юаней на рынке, а об их продаже. Напомним, ЦБ, со своей стороны, в первом полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,9 млрд руб. За вычетом выделяемых Минфином на покупку 1,5 млрд руб. объем чистых продаж (ЦБ выступает агентом финансового ведомства по таким операциям) составит 7,4 млрд руб. в день. С 13 мая по 5 июня нетто-продажи были немного меньшими — 6,6 млрд руб. в день.

Отметим, что резервы, на величину которых влияют эти операции, в мае сократились. Как вчера же сообщил Минфин, объем ликвидной части ФНБ на 1 июня 2025 года составил 2,8 трлн руб., что эквивалентно $36,2 млрд. Месяцем ранее эта сумма составляла 3,3 трлн руб., или $40,4 млрд. Ликвидная часть фонда на 1 июня состояла из 153,7 млрд юаней, 139,5 т золота в обезличенной форме и 1,3 млрд руб.

Вадим Вислогузов