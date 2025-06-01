Налетные выходные

В минувшие субботу и воскресенье два моста были разрушены во время прохождения поездов в приграничных с Украиной районах России, а сразу несколько военных аэродромов в разных частях страны подверглись воздушным атакам, проведенным с помощью беспилотников по новой схеме: дроны стартовали из контейнеров, перевозимых в фурах. При ЧП на железной дороге, которые могли быть результатом подрывов, погибли семь человек, десятки ранены, на военных объектах, по данным Минобороны РФ, загорелись несколько единиц авиационной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы на месте обрушения моста разобрать завалы и спасти пассажиров, задействовали десятки единиц спецтехники и сотни сотрудников МЧС и железнодорожников

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters Чтобы на месте обрушения моста разобрать завалы и спасти пассажиров, задействовали десятки единиц спецтехники и сотни сотрудников МЧС и железнодорожников

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Обрушение громкое, как взрыв

В субботу, 31 мая, в районе 23 часов на федеральной трассе А-240 в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост и проезжавший по нему грузовик рухнули на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климово—Москва. Локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Один вагон раздавило обломками моста. Всего в поезде находились 388 человек. Сначала пассажиры самостоятельно выбирались из поезда в темноте, позже прибывшие на место спасатели установили световые башни для поиска людей под завалами. На месте развернули масштабную операцию по разбору обломков: в работах задействовали десятки единиц спецтехники и сотни сотрудников МЧС и железнодорожников. Пострадавшие вагоны распиливали, а упавший вместе с пролетом моста грузовик подняли с помощью крана. В расположенном в пяти километрах от места происшествия поселке Выгоничи открыли пункт временного размещения для пассажиров пострадавшего поезда.

К восьми утра стало ясно, что в результате происшествия погибли семь человек, еще 66 получили травмы. Одной из жертв происшествия стал управлявший поездом машинист, еще девять сотрудников поездной бригады получили травмы.

Корреспондент “Ъ” оказался на месте трагедии в 9:30 воскресенья. Автомобильная трасса была перекрыта полицией еще в Выгоничах — это поселок в 7 километрах от обрушившегося моста. За блокпостом начинался длинный ряд спецтехники — автобусы полиции, кинологической службы и Следственного комитета России, машины скорой помощи, ремонтные бригады РЖД. Впрочем, по параллельным проселочным дорогам можно было проехать прямо до железнодорожного полотна. Там стояли зеваки, снимавшие на телефоны работу ремонтного поезда — у него на борту была крупная надпись «Z.Своих не бросаем».

Сотрудники ремонтных бригад в оранжевых жилетках обступили огромный кусок металла, в котором угадывался искореженный серый вагон. Железнодорожное полотно было завалено картонными коробками и блестящим на солнце полиэтиленом — груз проезжавшей сверху фуры. Ее разорвало надвое — кабина и часть прицепа остались на мосту, а остатки свалились вниз. Рассмотреть внимательнее место трагедии не удалось — сотрудники полиции уже через несколько минут задержали всех журналистов, сфотографировали их документы, посадили в микроавтобус и отвезли на пару километров, потребовав не возвращаться.

В полдень корреспондент “Ъ” все-таки вернулся к месту крушения и увидел, как подъехавший по рельсам башенный кран поднимает остатки серого вагона. Через полчаса грузовик повез в сторону Брянска остатки фуры.

Несколько жителей Выгоничей рассказали корреспонденту “Ъ”, что привыкли к звукам работы ПВО, но ночной удар был «намного громче», несмотря на внушительное расстояние от поселка до железной дороги.

В Выгоничах уверяют, что слышали звуки боевых действий 21 мая. Тогда в Telegram-каналах сообщалось, что в этот день российские военные вступили в бой с украинской ДРГ (диверсионно-разведывательная группой.— “Ъ”) в районе сел Субботово и Мякишево, упоминался ожесточенный бой у церкви в Мякишево с последующим разрушением здания. Корреспондент “Ъ” и журналист RT Илья Васюнин съездили к мякишевскому храму Рождества Богородицы и убедились, что он давно находится на неспешной реставрации, но далек от разрушения; следов боевых действий возле него не было, как не было и жилых домов.

В соседнем Субботово с журналистами охотно поговорили местные жители Дмитрий и Светлана. По их словам, 21 мая к ним утром постучались российские военные — рассказали, что в лесу за поселком обнаружена украинская ДРГ и скоро будет бой, поэтому не надо выходить из дома. Дальше действительно были звуки минометов, бегали люди в камуфляже, однажды раздалась автоматная очередь. По словам Дмитрия, еще несколько дней вокруг Субботово стояли блокпосты, но потом их сняли. Они со Светланой считают, что мост мог быть подорван той украинской ДРГ, которую выбили из леса.

Тем временем в больницы госпитализировали 47 пассажиров, в том числе детей семи и четырех лет и четырехмесячного младенца. Позже 11 из них транспортировали в Москву. Также в столицу на резервном поезде с вокзала в Брянске перевезли более 240 человек, следовавших в пострадавшем поезде. Власти пока не называли сроки завершения восстановительных работ. Для возобновления автомобильного движения придется строить новый мост.

Побывавший на месте происшествия губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал журналистам, что мост рухнул на поезд из-за подрыва. В Брянской области введен трехдневный траур.

Через четыре часа после ЧП в Брянской области в соседней Курской, в Железногорском районе, на перегоне Остапово—Михайловский Рудник обрушился железнодорожный мост под грузовым поездом. Часть состава рухнула на автомобильную дорогу. Сошедший с рельсов тепловоз загорелся, но его быстро потушили. Машинист в результате происшествия получил открытые переломы голени, рваные раны ног и ушибы, а двое его помощников — только ушибы.

Всех троих госпитализировали. Врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что движение по обоим путепроводам может быть восстановлено в течение четырех суток.

Еще одно происшествие на железной дороге было зафиксировано в районе 11 часов утра в Брянской области. «Московская железная дорога» сообщила, что сотрудники ведомства обнаружили повреждение путей во время осмотра инфраструктуры специальной техникой на участке Унеча—Жеча. Причины не называются. Известно, что никто из людей не пострадал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ФСБ и МЧС ночью докладывали Владимиру Путину о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. В свою очередь, СКР официально причины крушения мостов пока не называет: сообщив сначала о подрыве, затем ведомство формулировку изменило, ограничившись информацией, что по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в центральный аппарат ведомства, причины произошедшего устанавливаются. По каким статьям УК РФ ведется расследование, не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Курской области железнодорожный мост рухнул, когда по нему проходил грузовой поезд

Фото: РИА Новости В Курской области железнодорожный мост рухнул, когда по нему проходил грузовой поезд

Фото: РИА Новости

Дроны из фургона

В воскресенье начали поступать сообщения о новых происшествиях, на этот раз военного характера. «Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях,— сообщило Минобороны РФ.— На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет».

Во всех случаях была применена новая тактика: беспилотники запускались из контейнеров, которые перевозились в фурах.

В соцсетях и Telegram-каналах появилось множество видео, запечатлевших это пока необычное зрелище — стартующие из кузовов большегрузов дроны. Некоторые беспилотники пытались сбить камнями водители как самих фур, так и остановившихся рядом машин.

Первое сообщение пришло из города Оленегорска в Мурманской области — местные жители сообщали о звуках взрывов в небе над регионом. Неподалеку от Оленегорска расположен военный аэродром, и местные паблики позже сообщили о столбе дыма в районе объекта. «Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет. В Мурманской области усилены меры безопасности, прошу отнестись к этому с пониманием»,— написал в своем канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Атака дронов на воинскую часть в поселке Средний Усольского района Иркутской области произошла в период с 18:00 до 19:00 местного времени (13–14 часов по Москве). Около 18:30 в местные паблики пользователи начали выкладывать сообщения с фото и видео пролета БПЛА, густым черным дымом на горизонте и звуками, похожими на взрывы. Спустя полчаса губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором подтвердил атаку дронов на воинскую часть. В поселке Средний расположена база стратегической авиации. Губернатор заявил, что это первая атака дронов на воинскую часть в Сибири. Он уточнил: «источник, выпускавший дроны, сейчас блокирован», а угрозы жизни и здоровью граждан нет.

На месте происшествия Игорь Кобзев записал видео, в котором призвал жителей «не публиковать ничего, не помогать врагу», отметив при этом, что «многое показывать нельзя из соображений безопасности». Он обратился также к журналистам с призывом не распространять кадры, которые могут быть смонтированы с использованием искусственного интеллекта. Губернатор сообщил о введении в Усольском районе режима повышенной готовности и о том, что участок трассы Красноярск—Иркутск, рядом с которым из фуры были выпущены дроны, перекрыт для всех видов транспорта.

После налета глава Усольского района Виталий Матюха обратился к жителям с просьбой прислать в полицию информацию о двух автомобилях — белом кроссовере Audi и черном японском минивэне с правым рулем.

Несколько водителей фур задержаны, с ними работают правоохранители. Не исключено, впрочем, что их использовали втемную. Пока ситуацию в правоохранительных структурах не комментируют, только военная прокуратура сообщила, что «контролирует ситуацию, связанную с атакой на военные объекты». «Военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия»,— сообщили в ведомстве.

Сергей Толмачев; Влад Никифоров, Иркутск; Александр Черных, Брянск