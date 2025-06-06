«Магнит» мельчает

«Магнит» (MOEX: MGNT) пытается избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов. По данным “Ъ”, основным претендентом на эти торговые площади на данный момент считается сеть «Лента», у которой гипермаркеты показывают положительную динамику, несмотря на замедление темпов роста всего сегмента. Потребители, активно пользующиеся доставкой продуктов, сейчас менее охотно посещают большие магазины традиционного формата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что «Лента» рассматривает возможность приобрести гипермаркеты сети «Магнит», рассказал источник “Ъ” на розничном рынке. Еще два собеседника “Ъ” называют логичным для «Магнита» продажу гипермаркетов. В «Магните» и «Ленте» от комментариев отказались.

Собеседники “Ъ” пока не знают всех деталей возможной сделки и войдут ли в нее все объекты или только часть. Один из них добавляет, что «Магнит» рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты, супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания заявляла о планах увеличивать число магазинов «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита» (до 100 кв. м каждый).

«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. В 2018 году он продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сейчас сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По итогам 2024 года ее выручка увеличилась на 19%, до 3,04 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 24,4%, до 50 млрд руб.

«Лента» основана в 1993 году, основной акционер — «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2024 году выручка увеличилась на 44,2% год к году, до 883,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 22,463 млрд руб. против убытка в размере 2,63 млрд руб. годом ранее. На гипермаркеты и супермаркеты у «Ленты» приходится 10,7% от общего числа магазинов, или 582 объекта. Всего к концу первого квартала у ритейлера более 5,4 тыс. магазинов.

В марте общая площадь крупноформатных магазинов «Магнита» достигала 922,6 тыс. кв. м. В этот портфель входит 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный».

Это всего 1,4% от общего количества магазинов сети (включая «Дикси»), подсчитали аналитики Infoline. Все супермаркеты и гипермаркеты, находящихся у «Магнита» в собственности, могут стоить около 100 млрд руб., подсчитал партнер NF Group Станислав Бибик. Другой консультант на рынке торговой недвижимости предполагает, что цена может варьироваться от 45 тыс. до 75 тыс. руб. за 1 кв. м.

Сергей Галицкий, основатель сети «Магнит», февраль 2018 года: «Если инвесторы "Магнита" хотят изменений, они должны их получить».

В то же время, как отмечают в Infoline, количество больших объектов сети «Магнит» продолжает снижаться: по итогам прошлого года был закрыт 31 магазин, с января по апрель 2025 года — более десяти. Ранее один из собеседников “Ъ” предполагал, что закрывшиеся гипермаркеты «Магнит» может переделать под магазины сети «Азбука вкуса», которую ритейлер приобрел весной этого года (см. “Ъ” от 30 апреля).

Интерес покупателя к гипермаркетам в целом снижается, и ритейлерам все сложнее удерживать трафик. В этом году, по оценке Infoline, темпы роста в сегменте гипермаркетов в денежном выражении могут замедлиться на 2 процентных пункта, до 5,2%. В то же время «Лента», развивая гипермаркеты, сможет предложить более широкий ассортимент, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Для ритейлера покупка гипермаркетов «Магнита» — возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, отмечает один из собеседников “Ъ”. Больший интерес к этой сделке проявляет сама «Лента», которая сейчас активно ищет возможности для роста, в том числе и через подобные сделки, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Так, в январе о возможной сделке «Ленты» по покупке гипермаркетов «О`кей» сообщала «Фонтанка.ру». Но источник “Ъ” на рынке поясняет, что эта сделка до сих пор не закрыта.

Алина Мигачёва, София Мешкова