Углеубывающие компании

Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке опустилась до четырехлетнего минимума. Спрос на ключевых для российских экспортеров направлениях — в Китае и Индии — падает из-за глобального перепроизводства, более низких цен на собственный уголь и высоких запасов топлива на ТЭЦ и в портах. В угледобывающих компаниях считают ключевым ограничением рентабельности дорогую логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цены на российский энергетический уголь в Азии опустились до четырехлетнего минимума на фоне избытка предложения и снижения импорта со стороны ключевых потребителей, говорится в исследовании NEFT Research. По данным аналитиков, энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на 1 кг с учетом стоимости доставки до порта (CFR) в Южном Китае к 23 мая подешевел до $77,5 за тонну, в Западной Индии — до $82,6 за тонну. С начала года котировки снизились на 16,8% и 13,1%, год к году — на 27,1% и 25,5% соответственно. Цены на этот уголь в дальневосточных портах (FOB Восточный) упали до $63,5 за тонну, что на 30,6% меньше, чем годом ранее, и на 19,5% меньше, чем в начале текущего года.

«Достаточные запасы твердого топлива в Китае в сочетании со снижением внутренних цен оказывали давление на котировки в регионе и вызвали трудности с реализацией угля»,— поясняют аналитики NEFT Research. Так, из-за рекордных запасов в конце мая Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) Китая попросила электростанции отдать приоритет отечественному углю вместо импортного. По итогам января—мая 2025 года Китай снизил морской импорт угля на 12% год к году, до 127 млн тонн, указывает эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что китайские покупатели продолжают делать ставку на уголь местной добычи благодаря конкурентной цене и увеличению внутреннего производства. В Индии также сохраняется высокий уровень собственного предложения, в Турции интерес к твердому топливу сдерживается ростом выработки гидроэнергии, перечисляет аналитик. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что стоимость газа в Азии на споте остается достаточно низкой — около $450 за тысячу кубометров, что также оказывает давление на цены на энергетический уголь в регионе.

Энергетический уголь уже подешевел до уровня, когда экспорт на дальние расстояния не окупается, констатирует директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев. По данным NEFT Research, нетбэк на поставку кузбасского энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг снова упал до отрицательных значений — минус 271 руб. за тонну в дальневосточных портах. Как указывается в обзоре, российские угледобывающие компании в этих условиях вынуждены сокращать или приостанавливать экспорт (см. “Ъ” от 27 мая). Господин Красноженов говорит, что текущий уровень цен может привести к остановке экспорта энергетического угля рядом компаний на мировом рынке, что сбалансирует объемы предложения во втором полугодии и может стимулировать положительную ценовую динамику.

По словам Александра Котова, из-за снижения интереса со стороны ключевых потребителей трейдеры начали ориентироваться на менее крупные рынки, включая Южную Корею, Вьетнам и Тайвань. Особенно активна сейчас Южная Корея, где энергетические компании проводят тендеры на закупку угля, указывает он. По данным NEFT Research, цены на российский уголь в Южной Корее в конце мая были сравнительно высокими, чему способствовало оживление спроса со стороны местных коммунальных служб. Кроме того, покупателей привлекают скидки, достигающие 5% от стоимости угля другого происхождения, отмечают аналитики.

Сами угольщики считают, что куда большее давление на их рентабельность оказывают внутренние логистические ограничения. Собеседник “Ъ” в угольной отрасли указывает, что причина низких нетбэков, не покрывающих даже себестоимость добычи,— в стремительном росте железнодорожных тарифов на перевозку угля и порожних полувагонов, увеличившихся с 2021 года на 103% и 83% соответственно. «Последнее отразилось на значительном росте ставки операторов полувагонов, при этом доходность у этих операторов упала до предельной величины»,— добавляет он. В части расходов на добычу, продолжает источник “Ъ”, угольные компании «до предела затянули пояса». По его словам, в среднем по Западной Сибири в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года себестоимость добычи угля выросла на 14%, в основном за счет увеличения стоимости топлива и электричества, ключевой ставки и расходов на оплату труда.

Полина Трифонова