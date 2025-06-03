Чуждая нашему государству диагональ

Минпромторг предлагает ввести полный запрет на приобретение иностранных телевизоров через госзакупки. Министерство аргументирует такое решение тем, что в России при производстве 2,4 млн телевизоров госкомпании и госорганы закупают всего 18 тыс. отечественных устройств в год. Однако участники рынка считают, что выполнить условия попадания российских моделей в реестр Минпромторга, что необходимо для участия в госзакупках, крайне сложно из-за зависимости от китайских компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с постановлением Минпромторга, опубликованным на портале regulation.gov 2 июня, где министерство предлагает вместо ограничения закупок (правило «второй лишний») иностранных телевизоров для госструктур и госкомпаний ввести полный запрет на закупку таких устройств. В пояснительной записке это аргументируется тем, что российских ТВ было закуплено за 2024 год всего 18 тыс. при произведенных 2,4 млн, а 60% приобретенных телевизоров приходится на устройства иностранного производства.

Всего, по данным Минпромторга, за 2024 год на госзакупках было куплено 45,7 тыс. телевизоров.

Министерство среди отечественных производителей телевизоров указывает ООО «Квант» и ООО «Дюкс», однако в случае с последним уточняет, что его продукция не включена в реестр Минпромторга. «Тем самым усиливается роль государства в обеспечении стимулов для роста производства российских телевизоров за счет закрытия потребности государственных и муниципальных заказчиков»,— говорится в документе. В «Кванте» отказались от комментариев, в «Дюксе» и Минпромторге не ответили “Ъ”.

В начале апреля “Ъ” сообщал, что производство на предприятии ООО «Квант» единственного российского телевизора из реестра Минпромторга было остановлено из-за низкого спроса (см. “Ъ” от 9 апреля). Год назад производители телевизоров просили Минпромторг снизить порог входа в реестр министерства (см. “Ъ” от 29 февраля).

Запрет на закупку иностранных телевизоров через госзакупки должен положительно повлиять на отечественных производителей этих устройств, говорит директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. «При таком варианте доля потребления отечественных телевизоров, входящих в реестр Минпромторга, вырастет, однако при соблюдении балльной системы для вступления в реестр конечная стоимость телевизоров будет в несколько раз выше»,— подчеркивает он.

Вся российская продукция, даже входящая в реестр, собирается из китайских компонентов, уточняет господин Скворцов.

Полный запрет является радикальной мерой регулирования, тем не менее это закономерный этап наращивания импортозамещения в сфере электроники, считает директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. «Инициатива призвана стимулировать российских производителей повышать уровень локализации своей продукции, которая на текущий момент весьма низкая,— подчеркивает она, добавляя, что повышать локализацию необходимо по всей цепочке, начиная от упаковки и корпусов и заканчивая комплектующими: — Для выхода на окупаемость компания должна продать в среднем около миллиона устройств. Реализовать такие объемы в условиях прямой конкуренции с иностранными вендорами очень сложно, поскольку отечественные ТВ, как правило, оказываются дороже минимум на 10%».

Рынок телевизоров — это в первую очередь розница, на сегмент госзакупок приходится небольшая доля, уточняет директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. Поэтому в случае запрета на покупку иностранного оборудования через госзакупки на розничный рынок это не окажет никакого влияния.

Однако запрет может оставить госорганизации без «больших телевизоров», так как в России не выпускают устройства с диагоналями больше 65 дюймов: их производство гораздо сложнее.

«Также производителям техники будет сложно добиться необходимой степени локализации, чтобы попасть в реестр Минпромторга»,— говорит господин Бородин. По его словам, в производстве используются китайские матрицы, которые занимают около 80% итоговой стоимости устройства, в то время как с этого года доля иностранных комплектующих не должна превышать 60%.

Тимофей Корнев