Обыскали на Ура

Сотрудники СКР, ФСБ и полиции провели обыски в екатеринбургской редакции информационного агентства Ura.ru в связи с передачей им служебных сведений из регионального МВД. Трех журналистов в рамках дела о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных полицейских допросили, а потом отпустили. Свердловского редактора агентства Дениса Аллаярова позже задержали второй раз, заподозрив в даче полицейскому взятки. В Союзе журналистов России обещали помочь коллегам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Утром 5 июня в свердловской редакции информационного агентства Ura.ru были проведены обыски и изъята оргтехника. «Перед началом обысков в редакции были задержаны двое ее сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров»,— сообщил источник «Ъ». Собеседник связал это с задержанием в марте 2025 года бывшего полицейского, обвиненного в передаче агентству служебной информации из ежедневной сводки происшествий.

Обыски в редакции длились несколько часов. Как сообщало само издание, силовики прибыли в офис с кувалдами, сотрудников издания они не выпускали. Беременной сотруднице стало плохо, к ней пытался попасть супруг, но правоохранители не пустили и его. Силовики скрывали лица масками, а корреспондентов других изданий, которые пытались снять обыски, выгоняли и пытались закрывать им камеры руками.

По данным «Ъ», помимо Дениса Аллаярова у себя дома были задержаны Сергей Бодров и Анна Салымская — корреспонденты, освещающие криминальные темы.

Днем все трое после допроса были отпущены, рассказал «Ъ» адвокат Сергея Бодрова Георгий Краснов, отметив, что у журналистов статус свидетелей по уголовному делу.

Информационное агентство Ura.ru основано в 2006 году журналисткой Аксаной Пановой. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве. Главным редактором агентства является Диана Козлова. Юрлицо СМИ, согласно данным сайта, ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания». По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами ООО являются Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%). Госпожа Куимова также является гендиректором в компании «Голубино-1», которая принадлежит известным уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву (считаются владельцами «Ура.ру»).

Адвокат Георгий Краснов пояснил «Ъ», что редактор и журналисты были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного СКР в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) УК РФ. По словам собеседников, в компьютерах журналистов силовики якобы нашли сводки происшествий, составляемые полицией, на основе которых они готовили материалы.

Днем редактор Ura.ru Денис Аллаяров сообщил, что во время обысков и допроса к нему не пустили адвоката, силовики дважды применили силу, чтобы разблокировать технику. «Знакомить с сутью предъявленных мне претензий — не стали. Сказав, что я якобы фотографировал, как на работу ходит начальник свердловской полиции Александр Мешков и якобы губернатор Свердловской области. Забрали ноутбук, два планшета. Один из силовиков мне давал понять, что я ни сегодня, ни в ближайшее время на свободе не откажусь, однако позже мне сказали, что я являюсь свидетелем по уголовному делу»,— передает слова Дениса Аллаярова информационное агентство в своем Telegram-канале. Само СМИ также публиковало информацию, что во время обысков правоохранители применили силу к главреду Ura.ru Диане Козловой.

Уже ближе к вечеру источник «Ъ» сообщил, что Денис Аллаяров был задержан во второй раз — теперь в рамках уголовного дела по ст. 272.1 (незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные) УК РФ. Впоследствии, по словам собеседника, в отношении него возбудили дело по ст. 291 (дача взятки) УК РФ. По словам источника, деньги он передавал сотруднику полиции за получение оперативных данных из сводок. В отношении правоохранителя, по данным «Ъ» возбуждено дело по ст. 290 (получение взятки) УК РФ.

Исполнительный директор и глава редколлегии Ura.ru Михаил Вьюгин на телефонные звонки «Ъ» не ответил, но своему изданию заявил, что после обысков пять журналистов попросили о переводе в другие региональные редакции. «Работать под таким прессингом сотрудники не хотят. Проще сидеть в “телеге” и анонимно писать всякую ерунду и гадости — и никто к тебе никогда не придет»,— передает слова Михаила Вьюгина информационное агентство.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в беседе с «Ъ» пояснила, что находится на связи со следственным комитетом и обеспокоена происходящей ситуацией. Она заверила, что ни в одном регионе нет лучше условий для журналистики, чем в Свердловской области.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале назвала проведенные обыски попыткой «уничтожить журналистику» в отдельном регионе. По ее мнению, правоохранители стремятся определять и контролировать информационную повестку.

«Уничтожение независимой журналистки приведет к печальным последствиям. Господа силовики, СМИ существуют и работают в интересах общества, а не в ваших. По закону СМИ могут назвать свои источники только в случае соответствующего решения суда»,— написала госпожа Меркачева.

После обысков Союз журналистов России выразил корреспондентам поддержку и назвал проведенные оперативные мероприятия «демонстративными». «Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь»,— говорится в сообщении на официальном сайте.

В СКР по Свердловской области «Ъ» отказались комментировать ситуацию.

По некоторым данным, на внимание силовиков к свердловской редакции Ura.ru могла повлиять отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в марте 2025 года, с которым информагентству «удалось выстроить взаимоотношения», считает политтехнолог Евгений Минченко.

Мария Шараева, Василий Алексеев, Екатеринбург