На поле «Лесты» грохотало

“Ъ” стали известны основания, по которым Генпрокуратура добилась признания в Таганском райсуде Москвы экстремистами основателя международной корпорации Wargaming Виктора Кислого, а также его доверенного лица, собственника группы компаний «Леста» Малика Хатажаева. В ходе разбирательства было установлено, что ответчики перечислили миллионы долларов властям Украины. По решению суда обращены в доход государства принадлежащие им компании—разработчики известных онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и др., чья аудитория насчитывает свыше 80 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Судебное разбирательство по делу прошло в закрытом режиме. Между тем, как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура установила, что господин Кислый, имеющий гражданство Белоруссии и Кипра, после начала СВО не только начал оправдывать антироссийскую позицию украинских властей, но и направлять прибыль своих компаний на финансирование Украины.

Как говорится в иске, господин Кислый является основателем и бенефициаром международной корпорации Wargaming, головная компания которой Wargaming Group Limited зарегистрирована на территории Кипра и имеет штаб-квартиру в Никосии. У холдинга есть структурные подразделения в России, Белоруссии, Узбекистане, США, на Украине, странах Евросоюза, а также в других государствах. Основной специализацией компании является разработка онлайн-игр, тематика которых касается битв на танках, самолетах и военных кораблях. Их пользователями являются более 80 млн человек по всему миру.

В 2022 году Виктор Кислый разделил холдинг Wargaming на российско-белорусский и международный сегменты. По оценкам надзорного ведомства, не желая терять российский рынок игровой индустрии, он провел номинальную реструктуризацию, сделав своего подчиненного — руководителя санкт-петербургского подразделения Малика Хатажаева (он также является гражданином Кипра) владельцем группы компаний «Леста», принадлежащей Wargaming Group Limited. Она включает в себя ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста Геймс Москва», а также белорусские ООО «ЛестаГеймз Лайн» и ООО «Гейм Стрим», а также зарегистрированное в Узбекистане ООО «Ист-Геймс».

Несмотря на смену владельца, ГК «Леста», как отмечали прокуроры, продолжала контролироваться господином Кислым и приносить ему постоянную прибыль, за счет которой, в частности, была профинансирована деятельность запущенной по инициативе украинского президента правительственной платформы «Юнайтед24». Согласно официальным заявлениям компании, в 2022–2023 годах она под видом благотворительности перечислила туда $2 млн.

По данным истца, на вышеназванной площадке аккумулируются пожертвования, которые в дальнейшем направляются на закупку беспилотных летательных и морских аппаратов, роботизированных комплексов, средств противовоздушной обороны, бронированных машин и транспортных средств для ВСУ.

В дальнейшем холдингом был создан проект «Варгейминг Юнайтед», встроенный в инфраструктуру таких игровых продуктов, как «Ворлд оф Тэнкс», «Ворлд оф Варплэйнс», «Ворлд оф Варшипс» и др. В рамках него пользователям предлагалось купить специальные виртуальные наборы, посвященные Украине, в знак поддержки этой страны, указали прокуроры. По их сведениям, полученная от реализации продукции прибыль в размере более $1 млн была направлена на счета платформы «Юнайтед24». «Тем самым холдинг "Варгейминг" стал использоваться в качестве механизма пропаганды киевского режима и его финансирования»,— констатировал надзор.

В иске говорилось, что господин Кислый инициировал увольнение сотрудников российского подразделения холдинга Wargaming, поддержавших СВО. В частности, такая участь постигла вице-президента корпорации Сергея Буркатовского.

В то же время в телеграм-канале «Леста-игры» опубликованы многочисленные благодарности за материальную помощь и поддержку от командиров воинских частей, участвующих в СВО.

Генпрокуратура пришла к выводу, что совершаемые господином Кислым действия через подконтрольные ему структуры являются экстремистскими, «поскольку сводятся к публичному оправданию и финансированию терроризма, дискриминации русскоязычного населения, а также нарушению территориальной целостности РФ». В иске подчеркивалось, что зарегистрированные в столице и Санкт-Петербурге ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва» являются высоколиквидными активами, за счет которых, по сути, формируется финансовая база экстремистского объединения, состоящего из господ Кислого и Хатажаева.

Стоит отметить, что вышеупомянутые компании совместно с аффилированными им фирмами в Белоруссии и Узбекистане продают в России такие игровые продукты, как «Мир танков», «Мир кораблей» и «Тэнкс Блиц», аудитория которых на постсоветском пространстве насчитывает около 40 млн человек, а общая — свыше 80 млн.

Для обеспечения «информационной безопасности российского государства» и его «защиты от деструктивного влияния из-за рубежа», а также пресечения развития финансовой базы участников экстремистского объединения прокуроры просили суд запретить деятельность экстремистского объединения, состоящего из господ Кислого и Хатажаева на территории России, а их права на группу компаний «Леста» — аннулировать, что и было сделано судом.

Юристы ответчиков заявили, что обжалуют судебное решение.

По данным “Ъ”, принятое решение не коснется пользователей продукции холдинга: тех, кто воюет на виртуальных танках и кораблях, экстремистами никто не признает. Удовлетворение иска не повлечет прекращения работы и самой ГК «Леста».

Активы компании в документах, направленных в суд, оцениваются в гигантскую для индустрии игр сумму — 135 млрд руб.

Мария Локотецкая