В Курской области разминировано 8% освобожденных территорий

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с марта 2025 года саперы обследовали в приграничье 42,3 тыс. га — 8% от общей площади разминирования (493 тыс. га). За время работ по разминированию саперы обезвредили 391,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Данные господин Хинштейн представил во время отчета о результатах деятельности правительства области за 2024 год. В презентации главы региона говорится, что разминирование завершено в 39 населенных пунктах. Обследованы 11,8 тыс. зданий, 770,3 км дорог.

12 мая МЧС сообщало, что с начала работ по разминированию территории Курской области саперы ведомства уничтожили более 4,3 тыс. боеприпасов, 2,1 тыс. из них — за последний месяц. Работы еще не завершены на территории 122 населенных пунктов.

С 15 марта власти Курской области закрыли въезд на территорию более чем 120 населенных пунктов, граничащих с зоной боевых действий. Большая часть из них расположена в Суджанском районе. В региональном правительстве предупреждали, что в случае получения травм на территории указанных населенных пунктов власти региона не будут оказывать пострадавшим социальную поддержку.

Полина Мотызлевская